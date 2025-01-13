Adobe Birbirinden Kullanışlı Yeni Yapay Zeka Özelliklerini Tanıttı!

Dünyanın en popüler medya yazılım firmalarından Adobe, son yıllarda yapay zeka teknolojisinin gelişimine yabancı kalmayıp, sevilen araçlarını yeni özelliklerle donatmaya başladı. Şirket, kısa bir süre önce Firefly adı altına topladığı bu özellikerlere yenilerini de ekledi.

Yeni yapay zeka özellikleri, kullanıcıların saatlerce yapacağı bazı photoshop işlemlerini otomasyona dönüştürdüğü gibi binlerce görseli tek bir tıkla düzenleyebilmesine imkan tanıyor.

Yeni Adone Firefly Özellikleri

Adobe'nin tanıttığı yeni özelliker arasında en dikkat çekeni şüphesiz Firefly Bulk Create isimli yeni araç. Kullanıcılar, söz konusu özellik sayesinde tek bir tıklamayla 10 bine kadar farklı görseli kolayca boyutlandırabilecek ve tüm arka planları değiştirebilecek. Bu sayede tek tek düzenleme ile saatlerce sürecek photoshop işlemleri saniyeler içerisinde tamamlanabilecek.

Bugünden itibaren beta sürümüyle Adobe Firefly'ın web sitesinde yerini alan yeni Bulk Create özelliğinin yanı sıra video konusunda da kullanıcıların hayatını kolyalaştıracak yeni bir özellik de kullanıma sunuldu. Firefly Services API olarak adlandırılan bir dizi yeni yapay zeka destekli araç çok yakında herkesin kullanımına açılacak.

Kullanıvılar yeni araç ile birlikte videoları 14 farklı dilde seslendirebilecek ve InDesign isimli yeni özellik sayesinde daha öncesinde oluşturulan şablonlar üzerinden videodaki metinleri ve görüntüleri baskı ve dijital medya uygun olarak ayarlayabilecek. Adobe bunların yanı sıra videolarda kullanılabilecek metinler ve ses kayıtlarıyla oluşturulan dijital avatarları bu ay kullanıma sunacak.

Peki siz yeni Adobe Firefly özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...