Windows 11’de Sağ Tık Menüsü Artık Düzenlenebiliyor Ama Herkes Aynı Anda Göremeyecek

Microsoft, Windows 11'in 25H2 ve 26H2 sürümleri için KB5127936 güncellemesini 28 Ekim 2026'da isteğe bağlı önizleme olarak yayımladı. Güncellemeyi kuran herkese Edge'i hızlandıran bir yenilik geliyor. Düzenlenebilir sağ tık menüsü ise cihazlara kademeli olarak açılıyor ve kurulumdan hemen sonra görünmeyebilir.

KB5127936 Nasıl Kurulur, Kimlere Gelmiyor?

KB5127936 Microsoft'un "üretim kalitesinde" diye tanımladığı ve güvenlik düzeltmesi içermeyen bir önizleme güncellemesi. Kurmak isteyenler Ayarlar > Windows Update > Gelişmiş seçenekler > İsteğe bağlı güncelleştirmeler bölümüne bakabilir. Güncelleme burada 26H2'de 26300.9818, 25H2'de 26200.9818 derleme numarasıyla görünüyor. Windows Latest'e göre "Get the latest updates as soon as they're available" seçeneği kapalı olan bilgisayarlara güncelleme kendiliğinden inmiyor.

Windows Update'i kullanamayanlar güncellemeyi Microsoft Update Kataloğu'ndan çevrimdışı paket olarak indirebiliyor. Katalogdaki x64 paketi 5.180,8 MB, Arm64 paketi 4.973,5 MB tutuyor; bu boyuta önce kurulması gereken ara paket de dahil. Windows Latest'e göre Windows Update üzerinden inen dosya genelde 2 GB'ın altında kalıyor.

24H2 kullanan bilgisayarlara KB5127936 gelmiyor. Microsoft 24H2'nin Home ve Pro sürümlerinde güncelleme desteğini 13 Ekim 2026'da sonlandırdı; Enterprise ve Education sürümlerinde destek Ekim 2027'ye kadar sürüyor. Yeni özellikleri isteyen Home ve Pro kullanıcıları Windows 11 Yükleme Yardımcısı ile daha yeni bir sürüme geçebilir.

Hangi Yenilikler Hemen, Hangileri Kademeli Geliyor?

Kurulumla birlikte herkese gelen en önemli yenilik, Microsoft'un Accelerated App Launch (hızlandırılmış uygulama başlatma) adını verdiği özellik. Edge arka planda zaten çalışıyorsa Windows, açılış isteğini doğrudan çalışan tarayıcıya iletiyor. Böylece bilgisayar yük altındayken bir bağlantıya tıklayınca ya da Edge'i görev çubuğundan açınca yaşanan gecikme azalıyor. Özellik Edge 150 ya da sonraki bir sürümü gerektiriyor.

Microsoft bu güncellemeyle Akıllı Uygulama Denetimi'nin kapatıldıktan sonra yeniden açılamadığı hatayı da düzeltti. Bazı AMD ekran kartlarında HDMI ve DisplayPort üzerinden ses gelmemesi ile Windows Sandbox'ın kullanım sırasında kapanması da giderilen hatalar arasında.

Sağ tık menüsü, Microsoft'un cihazlara zamanla ve cihazdan cihaza farklı sürelerde açtığı kademeli özelliklerden biri. Son teste giren düzenlenebilir sağ tık menüsü daha hızlı açılıyor; en alttaki "Customize menu" girişi de komutların, uygulama uzantılarının ve düzenin seçildiği, Ayarlar > Kişiselleştirme altındaki yeni sayfayı getiriyor. Bu girişin Türkçe arayüzdeki adı açıklanmadı. Eski menüyü isteyenler Shift + sağ tık kısayolunu kullanmaya devam edebiliyor.

Windows Central, kademeli özellikleri daha erken almak için "Get the latest updates as soon as they're available" seçeneğinin açık tutulmasını öneriyor. Seçenek açık olsa bile yeni menünün hemen görünmeyebileceğini de ekliyor. Kademeli gelen diğer yenilikler arasında Dosya Gezgini adres çubuğundaki "~" kısayolu (örneğin ~\AppData), Klasör Seçenekleri penceresinin karanlık modu ve Büyüteç'in parlamayı azaltan kontrast teması var.

Uygun cihazlarda Windows, HVCI kısaltmasıyla bilinen Bellek bütünlüğü özelliğini güncelleme sırasında açabiliyor. Microsoft'a göre Windows bu sırada kullanıcının ya da sistem yöneticisinin önceki tercihine uyuyor. Özelliği kapatmak isteyenler Windows Güvenliği > Cihaz güvenliği > Çekirdek yalıtımı yolunu kullanabilir.

Cloud Rebuild Dosyaları Siliyor mu?

Kademeli gelen Cloud rebuild (bulut üzerinden yeniden kurulum), Windows hiç başlamasa bile işletim sistemini Windows Update'ten indirdiği görüntü ve sürücülerle baştan kuruyor; bunun için USB bellek gerekmiyor. Kullanıcılar seçeneği Ayarlar > Sistem > Kurtarma bölümündeki "Rebuild PC" düğmesinden ya da Windows Kurtarma Ortamı'ndan (WinRE) başlatabiliyor. İşlem için kablolu ya da Wi-Fi bağlantı şart.

Microsoft'un destek sayfasına göre Cloud rebuild, kişisel dosyaları koruyan bir sıfırlama değil. Kullanıcı işlem başlamadan önce veri kaybı uyarısını onaylıyor ve dosyaların kaldırılmasını ya da geri döndürülemeyecek biçimde güvenli silinmesini ("Remove & sanitize") seçiyor. Bu nedenle özelliği kullanmadan önce dosyaları yedeklemek gerekiyor.

Güncellemeyi Hemen Kurmak Gerekiyor mu?

Microsoft'un destek sayfası güncellemede tek bir bilinen sorun listeliyor: Eylül 2026 güvenlik güncellemesinden sonra bazı USB Audio Class 1.0 (USB Ses Sınıfı 1.0) aygıtları başlamıyor ya da ses vermiyor. Etkilenen aygıtlar Aygıt Yöneticisi'nde "This device cannot start (Code 10)" hatası veriyor, ses düzeyi denetimleri de yanıt vermiyor ya da sıfırda kalıyor. Microsoft çözüm üzerinde çalıştığını belirtiyor; KB5127936 bu sorunu gidermiyor.

Güncellemeyi kurmayanlar da aynı değişiklikleri alacak. Microsoft, değişikliklerin bir sonraki güvenlik güncellemesinde yer alacağını belirtiyor. Şirket aylık güvenlik güncellemelerini her ayın ikinci salısı yayımladığı için bu güncellemenin 10 Kasım 2026'da çıkması bekleniyor. Kademeli özellikler bu tarihten sonra da tüm cihazlarda aynı anda açılmayabilir; Microsoft sağ tık menüsünün herkese ulaşacağı tarihi açıklamadı.

Editörün Yorumu

Kademeli dağıtımın isteğe bağlı kurulumun en güçlü gerekçesini zayıflattığını düşünüyorum: kullanıcı güncellemeyi sağ tık menüsü için elle kuruyor ama menüyü bir süre göremeyebiliyor. Bilgisayarını yalnızca işi için kullananlara Kasım 2026 güvenlik güncellemesini beklemelerini öneririm. Oyun oynayanlara da güncellemeden sonra Bellek bütünlüğünün açılıp açılmadığına bakmalarını ve kare hızını önceki değerlerle karşılaştırmalarını tavsiye ederim.