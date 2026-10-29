PS Plus'a 3.673 TL'lik 3 Oyun Geliyor

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Sony, PlayStation Plus (PS Plus) Essential abonelerine vereceği PS Plus Kasım 2026 oyunlarını 28 Ekim 2026'da duyurdu. Listede Dead Island 2, Monster Train 2 ve 3 klasik oyunu bir araya getiren Tomb Raider IV-VI Remastered var. Abonelerin 3-30 Kasım 2026 arasında ekleyebileceği bu 3 yapımın Türkiye'deki toplam fiyatı 3.673 TL.

PS Plus'a Kasım 2026'da Hangi Oyunlar Geliyor?

Sony'nin PlayStation Blog'da paylaştığı listede 3 yapım var. Tomb Raider IV-VI Remastered derlemesi 3 oyunu bir arada sunduğu için aboneler toplamda 5 oyuna erişebilecek:

Dead Island 2 (PS5, PS4)

Tomb Raider IV-VI Remastered (PS5, PS4)

Monster Train 2 (PS5)

Aboneler bu oyunları 3 Kasım 2026 Salı ile 30 Kasım 2026 Pazartesi arasında kütüphanelerine ekleyebilecek. Sony, oyunların ilk gün hangi saatte açılacağını açıklamadı. Bu dönemde kütüphaneye eklenen oyunlar PS Plus üyeliği devam ettiği sürece oynanabilir kalıyor. Ekim 2026'da gelen F1 25, Hunt: Showdown 1896 ve Earth Defense Force: World Brothers 2'yi kütüphaneye eklemek isteyenlerin son günü 2 Kasım 2026 Pazartesi.

PS Plus'a Geri Dönen Dead Island 2 Nasıl Bir Oyun?

Deep Silver'ın Nisan 2023'te yayımladığı Dead Island 2, zombi salgınının "HELL-A"ya çevirdiği Los Angeles'ta geçen ve yakın dövüşe dayanan bir aksiyon RPG (rol yapma oyunu). Oyuncular şehrin ünlü mekânlarında görev alıyor, çok sayıda silahla zombilere karşı savaşıyor. Oyun tek başına ya da çevrim içi 3 kişilik ortak modda oynanabiliyor.

Dead Island 2 18 Ağustos 2026'da PS Plus Extra kataloğundan kaldırılan oyunlar arasındaydı. Oyun Kasım 2026'da Essential aylık oyunu olarak döndüğü için bu kez yalnızca Extra ve Deluxe üyeleri değil, bütün PS Plus aboneleri onu kütüphanelerine ekleyebilecek.

Tomb Raider IV-VI Remastered ve Monster Train 2 Nasıl Oyunlar?

Aspyr'ın Şubat 2025'te çıkardığı Tomb Raider IV-VI Remastered, serinin "Darkness Trilogy" diye anılan 3 oyununu topluyor: The Last Revelation, Chronicles ve The Angel of Darkness. Oyuncular yenilenmiş grafiklerle orijinal poligon modeller arasında istedikleri an geçiş yapabiliyor. Derleme, serinin ilk 3 oyununu yenileyen Tomb Raider I-III Remastered paketinin devamı niteliğinde.

Serinin 1996'daki ilk oyununu yeniden kuran Tomb Raider: Legacy of Atlantis'in yeni oynanış videosu da 25 Ekim 2026'da yayımlanmıştı. Yeni oyunu bekleyenler, Kasım 2026 listesiyle Lara Croft'un 1999-2003 arasında çıkan maceralarını oynayabilecek.

Big Fan'in yayımladığı Monster Train 2 tek oyunculu, deste kurmalı bir roguelite (her denemede baştan başlanan oyun türü). Eski melekler ve iblislerden oluşan klanlar, Cennet'i ele geçiren Titanlara karşı birleşiyor ve trenle Cehennem, Cennet ve Uçurum'da yolculuk ediyor. Oyuncular 5 yeni klan arasından seçim yapıp 3 katlı treni savunuyor, birim topluyor ve kartlarını geliştiriyor. Mayıs 2025'te çıkan oyunu PS Plus aboneleri PS4'te değil, yalnızca PS5'te oynayabilecek.

Oyunların Türkiye Fiyatı Ne Kadar, Türkçe Var mı?

3 yapımın hiçbirinde Türkçe dil desteği yok. PlayStation Store Türkiye sayfalarına göre Dead Island 2 ve Monster Train 2 İngilizce seslendirmeyle geliyor, ekran dilleri arasında Türkçe bulunmuyor. Tomb Raider IV-VI Remastered'ın ses ve ekran dillerinde de Türkçe yok.

PlayStation Store Türkiye'de Dead Island 2'nin standart sürümü 1.749 TL, Tomb Raider IV-VI Remastered 1.049 TL, Monster Train 2 de 875 TL'ye satılıyor. Toplam değer 3.673 TL'yi buluyor. PlayStation Türkiye'nin sitesinde PS Plus Essential üyeliği 1 ay için 400 TL, 3 ay için 1.020 TL, 12 ay için 2.890 TL olarak listeleniyor.

Temmuz 2026'da PlayStation Plus için yeni bir zammın yolda olabileceği ileri sürülmüştü. PlayStation Türkiye'nin 29 Ekim 2026 itibarıyla sitesinde gösterdiği Essential, Extra ve Deluxe fiyatları Temmuz 2026'daki fiyatlarla aynı. Extra'nın 1 aylık fiyatı 600 TL, Deluxe'ünkü 710 TL.

Editörün Yorumu

Aboneliğini bir süredir yenilemeyen biri için Kasım 2026 bence geri dönmeye değer bir ay: 400 TL'lik 1 aylık Essential ödemesi, mağazada 3.673 TL tutan oyunları kütüphaneye eklemeye yetiyor. Kasım 2026 listesi açıldığında 1.020 TL'ye alınacak 3 aylık üyelik, Aralık 2026 ve Ocak 2027 listelerini de kapsıyor. Ama Monster Train 2 konusunda temkinliyim: kart metinlerine dayanan bu oyunda Türkçe olmaması, İngilizcesi zayıf oyuncuyu zorlayabilir.