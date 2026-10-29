GTA 6’nın Kara Alanı Neredeyse Rockstar’ın 3 Eski Oyununun Toplamı Kadar

Rockstar Games, GTA 6 haritası için yeni bir karşılaştırmayı İngiliz oyun dergisi Edge'e verdi. Derginin 29 Ekim 2026'da yayımlanan kapak dosyasına göre oyunun toplam kara alanı, GTA 4, GTA 5 ve Red Dead Redemption 2'nin oynanabilir haritalarının toplamına yakın. Edge dosyayla birlikte oyundan yeni ekran görüntüleri de paylaştı.

GTA 6'nın Haritası Ne Kadar Büyük?

Edge yazarı Simon Parkin, dosyayı yaklaşık 900 kişinin çalıştığı Rockstar North'un Edinburgh'daki stüdyosuna yaptığı ziyarete dayanarak hazırladı. Dergi haritayı GTA 5'in haritasının yaklaşık 2 katı olarak tanımlıyor. Rockstar'ın Edge'e verdiği bilgiye göre Vice City ve çevresini de kapsayan toplam kara alanı, GTA 4, GTA 5 ve Red Dead Redemption 2'nin (RDR 2) oynanabilir haritalarının toplamına neredeyse eşit.

Ağustos 2026'da stüdyoyu ziyaret eden YouTuber TGG'ye de Rockstar haritanın GTA 5'in 2 katı, RDR 2'nin 3 katı olduğunu söylemişti. Rockstar North'un eş stüdyo başkanı Aaron Garbut da 29 Eylül 2026'da Game Informer'ın kapak dosyasında GTA 5'in yaklaşık 2 katı ifadesini kullanmıştı. Edge'deki dosyanın getirdiği yenilik, Rockstar'ın 3 oyununu birlikte kıyaslaması.

Haritanın kilometrekare cinsinden büyüklüğü belli değil; GTA 4, GTA 5 ve RDR 2'nin alanları için de Rockstar'ın verdiği resmi bir rakam yok. Stüdyo 3 oyunlu kıyası Vice City ve çevresini de kapsayan kara alanı için yaptı; "2 katı" karşılaştırmasında kara alanını mı, denizi de içeren alanı mı ölçü aldığını belirtmedi.

Haritanın İçi Ne Kadar Dolu?

Rockstar North'ta eş stüdyo başkanlığını Rob Nelson ile paylaşan Garbut, oyunda önceki yapımlara göre kat kat fazla iç mekân bulunduğunu söylüyor. Oyunda yüzlerce ev ve binanın içine girilebileceği Ekim 2026'da gündeme gelmişti. Garbut'a göre her arka sokak diğerleri kadar ayrıntılı; kendisi de oyunu yıllardır gezmesine rağmen daha önce görmediği yerlere rastladığını söylüyor.

Rockstar yaya karakterleri daha bireysel kılmak için Los Angeles'ta yazar, yönetmen ve yapımcılardan oluşan bir ekip kurdu ve bu karakterler için yaklaşık 600.000 animasyon hazırladı. Nelson, GTA 5'teki geniş yolları daha inandırıcı bir boyuta indirdiklerini anlattı. Rockstar gece-gündüz döngüsünü de GTA 5'e kıyasla belirgin biçimde uzattı ama dakika vermedi; Ağustos 2026'da sızan bir videoya dayanan 144 dakikalık iddia konuşulmuştu.

Oyunda tam işleyen otobüs ve tren hatları da var. Geliştirme başkanı unvanını Nelson ve Garbut ile paylaşan Phil Hooker, Edge'e otobüslerin her zaman gelmesini sağlamaya takıntılı olduğunu ve bütün güzergâhları ezberlediğini söyledi. Garbut ölçekten, ayrıntıdan, etkileşimden, hikâyeden ve açık dünyadan ödün vermediklerini belirtti. Ekibin vardığı noktayı da "Everest'in tepesine bir piramit kurmuşuz gibi hissediyorum" sözleriyle anlattı.

Yeni Ekran Görüntülerinde Neler Var?

Edge dosyayı, Rockstar Games imzasını taşıyan yeni oyun içi karelerle yayımladı. Bu karelerde Vice City kıyısındaki dönme dolap ve tekneler, bataklıkta ilerleyen hava pervaneli bir tekne ve çekiç başlı köpek balığının dolaştığı bir sualtı sahnesi görülüyor.

Oyunun geçtiği Leonida eyaleti 6 ana bölgeden oluşuyor: Vice City, Leonida Keys, Everglades'ten esinlenen sulak alan Grassrivers, Port Gellhorn, Ambrosia ve kuzey sınırındaki Mount Kalaga National Park. Bir karede Jason gece Vice City'de hızla motosiklet sürerken arkasındaki Lucia silahını çekmiş bekliyor. Başka bir karede Lucia, bir gece partisinde güneş gözlüğünü tutarken görülüyor. 24/7 marketin önünde geçen karede Jason bir otomobilin kapısını zorlarken Lucia marketten koşarak çıkıyor.

GTA 6 Ne Zaman Çıkıyor, Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

GTA 6, 19 Kasım 2026'da PS5 ve Xbox Series X|S için çıkacak; PC sürümünün tarihi açıklanmadı. Edge'in dosyası da PC, GTA Online ve fiyat konusunda yeni bir bilgi içermiyor. Oyunun PlayStation Store Türkiye'deki fiyatı Standart Sürüm için 3.999 TL, Ultimate Edition için 4.999 TL. Rockstar'ın ve Xbox mağazasının dil listelerine göre oyunda Türkçe dil desteği bulunmuyor.

Editörün Yorumu

Haritanın kaç kilometrekare olduğundan çok Rockstar'ın GTA 5'teki geniş yolları daraltmasını önemsiyorum. Dar sokaklar ve kat kat artan iç mekânlar, aynı mesafeyi daha uzun ve daha kalabalık hissettirebilir; RDR 2'deki yavaş yolculukları sevenler bunu fark edecektir diye düşünüyorum. Yine de elimizdeki tek ölçü, Rockstar'ın kendi oyunlarıyla yaptığı kıyas. Haritanın gerçek büyüklüğünü 19 Kasım 2026'dan sonra oyuncuların ölçümleri gösterecek.