İçi Görünen DualSense Geliyor: Sony, PS5 İçin Şeffaf Kapakları da Tanıttı

Sony, PS5 için şeffaf DualSense kontrolcülerden ve konsol kapaklarından oluşan Prism Collection'ı 28 Ekim 2026'da tanıttı. Flare Orange, Emerald Green ve Graphite Gray renklerindeki ürünlerin ön siparişleri 10 Kasım 2026'da açılacak, satışları 4 Şubat 2027'de başlayacak. Türkiye fiyatı ve satış tarihi açıklanmadı.

Prism Collection'da Hangi Renkler Var?

Koleksiyondaki DualSense kontrolcüler ve konsol kapakları, PlayStation'ın Türkiye sitesinde Alev Turuncu, Zümrüt Yeşil ve Grafit Gri adlarıyla geçen 3 renkte hazırlandı. Sony'nin renk, malzeme ve yüzey ekibinden Satoshi Aoyagi'ye göre canlı turuncu tondaki Flare Orange, şeffaf malzemenin üst üste geldiği yerlerde hafif pembe bir renk alıyor. Aoyagi Emerald Green'i şeffaflıkla derinlik kazanan koyu bir yeşil, Graphite Gray'i de soğuk tonlu bir fırtına grisi olarak tanımlıyor.

Tasarımcının anlatımına göre yüksek parlaklıktaki şeffaf kaplama, kontrolcünün arka yüzü boyunca uzanarak DualSense'i çalıştıran teknolojiyi gösteriyor ve şık, tek renkli görünümü koruyor. Orta kapaktaki metalik katman da birbirine zıt yüzeyleri bir araya getirerek PS5 nesline uygun, üst sınıf bir görünüm sağlıyor. Sony 3 rengin hepsini parlak bir cilayla sunuyor.

Aynı ekipten Leo Cardoso, hayranların şeffaf kontrolcülerin dönüşünü ne kadar beklediğini bildiklerini söyledi. Cardoso'ya göre amaç, 90'ların sonuna damgasını vuran şeffaf görünüm modasını PS5'in endüstriyel tasarımını tamamlayan yeni ve modern bir biçimde geri getirmek.

Şeffaf tasarım rakip tarafta da gündemde. Xbox 7 Haziran 2026'da 25. yılı için yarı saydam yeşil Xbox Series X25 konsolunu ve arka kasası tamamen şeffaf X25 kontrolcüsünü, Kasım 2026'da seçili pazarlarda satılacak sınırlı sürümler olarak duyurmuştu. Sony'nin duyurusunda Xbox ürünlerine bir gönderme bulunmuyor.

PS5 Kapakları Hangi Modele Uyuyor?

Kapaklarda şeffaflık konsolun üst yarısıyla sınırlı kalıyor, alt yarı opak. Sony'nin duyurusu kapakların hangi modele uyduğunu belirtmiyor ama tanıtım görsellerindeki kasa PS5 Slim'e ait. The Shortcut kapakları Slim için hazırlanmış ürünler olarak anlatırken Yahoo Tech de kapakların görünüşe göre Pro'ya değil, Slim modeline uyduğunu yazıyor.

Sony, Pro ve 2020'de çıkan ilk PS5 modeli için bir Prism kapağı duyurmadı. Kapakların Slim'in diskli ve dijital sürümlerinden hangisine uyduğu da resmi duyuruda geçmiyor.

Prism Collection'ın Fiyatı Ne Kadar?

DualSense'in fiyatı 84,99 dolar, 84,99 avro ve 74,99 sterlin. Dolar ve avro fiyatı Merkez Bankası'nın 27 Ekim 2026 tarihli kurlarıyla vergiler hariç sırasıyla 4 bin 232 TL'ye ve 4 bin 719 TL'ye denk geliyor. Konsol kapağı 74,99 dolar, 74,99 avro ve 64,99 sterlinden satılacak; dolar ve avro karşılığı sırasıyla 3 bin 734 TL ve 4 bin 164 TL. Bu rakamlar resmi Türkiye fiyatı değil.

Prism DualSense, Gran Turismo'nun 30. yılı için tanıtılan DualSense ile aynı 84,99 dolarlık fiyatla geliyor. Sony 2026'da GTA 6 temalı DualSense modelinin yanında Marvel's Wolverine, Marathon ve Blackpink üyesi LISA için hazırlanan kontrolcüleri de tanıtmıştı. Prism ise aynı yıl daha önce çıkan Hyperpop koleksiyonu gibi bir oyuna ya da sanatçıya bağlı değil.

Prism Collection Türkiye'de Satılacak mı?

Sony ön siparişlerin PlayStation'ın doğrudan satış yaptığı ülkelerde ve anlaşmalı perakendecilerde yerel saatle 10.00'da açılacağını belirtiyor. ABD'de direct.playstation.com ön siparişleri Doğu saatiyle 10.00'da, Pasifik saatiyle 07.00'de almaya başlayacak; bu saat Türkiye'de 18.00'e denk geliyor. Şirket satışın başlayacağı kesin tarihin ve stok durumunun ülkeye ve bölgeye göre değişebileceğini de ekliyor.

DualSense'ler dünya genelinde satılacak. Sony'nin çevrim içi mağazası PlayStation Direct'in hizmet verdiği ABD, İngiltere ve 9 Avrupa ülkesinde kapakları yalnızca bu mağaza satacak. Diğer bölgelerde kapaklar sınırlı sayıda ve seçili perakendecilerde bulunacak. Türkiye PlayStation Direct'in hizmet verdiği ülkeler arasında değil.

PlayStation'ın Türkiye sitesi, DualSense ve konsol kapağı sayfalarına kontrolcüleri anlatan bir Prism Collection bölümü ekledi; bölümde fiyat ve satış tarihi bulunmuyor. Kapakların Türkiye'de hangi perakendecilerde ve ne zaman satılacağı da belli değil.

Editörün Yorumu

Bence Prism'de Türk oyuncuyu zorlayacak ürün kontrolcü değil, kapak olacak. Sony DualSense'leri dünya geneline gönderirken kapakları PlayStation Direct'in olmadığı ülkelere sınırlı stokla bırakıyor; kontrolcü Türkiye'de raflara gelse bile eşleşen kapağı bulmak zor olabilir. Takım almak isteyenlere, Türk perakendecilerin ön sipariş gününde Prism'i listeleyip listelemediğini takip etmelerini öneririm. Öte yandan Sony Slim'in hangi sürümlerine uyduğunu netleştirene kadar kapağı yurt dışından getirmek risk taşıyor.