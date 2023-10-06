Adobe Yapay Zekâ Aracını Tanıttı: Tek Tıkla Mükemmel Değişim!

ABD merkezli grafik ve medya yazılım şirketi olan Adobe, yapay zekâ üstündeki çalışmalarına ağırlık verdi. Önümüzdeki günlerde düzenlenecek Adobe Max etkinliğinde de yapay zekâ destekli aracını tanıtmayı planlıyor.

Project Stardust isimli yapay zekâ motoru ile ilgili bir tanıtım videosu paylaşan Adobe, Photoshop dünyasında devir yaratacak bir gelişmeyle karşımıza çıkacak. İşte haberimizin devamı...

Tek Tıkla Otomatik Değişim!

Grafikle ilgilenen kişiler ister profesyonel isterse de amatör olsun, bazen üstünde çalıştığı işe fazla zaman ayırmak zorunda kalabiliyor. Adobe'nin yeni yapay zekâ motoru Project Stardust, tam da bu konu üstünde duruyor.

Devrim niteliğindeki yeni araç, Photoshop çalışmalarında bir görüntünün tek tıkla değiştirilmesini ve geliştirilmesini sağlayacak. Paylaşılan videoda görüldüğü üzere herhangi bir nesnenin yeri kolaylıkla değiştirilebilecek.

Örneğin videoda gördüğümüz sarı bavul yer değiştirebiliyor, saklanabiliyor ve hatta başka bir nesneye dönüşebiliyor. Videonun devamında görülen adamın üstündeki ceketin ise formu ve rengi rahatlıkla değiştiriliyor.

Görseller üstünde bu tür değişikliklerin herhangi bir teknik bilgi veya beceri gerektirmeden tek tıkla yapılabiliyor olması, yapay zekânın gücünü ve Adobe'nin başarısını gösteriyor.

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