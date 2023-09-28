Photoshop Artık Web'de: Firefly Destekli Yapay Zeka Araçlarıyla Güçlendirildi!

Adobe Mayıs ayında bir görüntüyü genişletmenize ve görüntünün bağlamını olduğu gibi korurken nesneleri ekleyip çıkarmanıza yardımcı olabilecek Firefly destekli özellikleri duyurdu.

O zamanlar bu özellikler yalnızca Adobe Photoshop'un beta sürümünde mevcuttu. Artık, Adobe'nin daha hızlı güncellemeler veya test özellikleri yayınlaması için bir platform olabilecek web sürümünde de mevcut olacaklar.

Web Sürümünde Tüm Özellikler Mevcut mu?

Adobe, ücretli planları olan kullanıcılar için Çarşamba günü web için Photoshop'u resmi olarak başlattı. Yaklaşık iki yıldır beta aşamasında olan web sürümü, artık üretken doldurma ve üretken genişletme gibi Firefly destekli yapay zeka araçlarıyla birlikte sunuluyor.

Şirket, web üzerindeki araç çubuğunda yer alan araçların, bir görüntünün çoğaltılması veya bir nesnenin seçilmesi gibi iş akışlarına dayalı grup bazlı olduğunu söyledi.

Web'deki Photoshop, araç ipucundaki açıklamayı göstermek yerine yeni başlayanlar için araçların tam adlarını da gösteriyor.

Adobe, kullanıcıların abonelikleri olmasa bile bağlantıları başka bir kişiyle paylaşarak dosyalar üzerinde kolayca işbirliği yapabileceklerini söyledi.

Şirket, web sürümünün, iş akışına dayalı olarak sonraki adımları ve araçları öneren bağlamsal görev çubuğu da dahil olmak üzere masaüstündeki araçların çoğunluğuna sahip olduğunu söyledi.

Ancak yama aracı, kalem aracı, akıllı nesne desteği ve çokgen kement hâlâ eksik. Şirket, bu araçları web için Photoshop'a aktarmaya çalıştığını söyledi.

Siz yeni web sürümünü denediniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.