Adobe Yeni Yapay Zeka Aracını Tanıttı: Şarkı Üretmek Artık Çok Daha Kolay!

Adobe, Project Music GenAI Control adındaki yeni bir yapay zekâ aracını duyurdu. Bu yeni araç, müzisyenlerin ve ses tasarımcılarının müzik üretme ve düzenleme şeklini kökten değiştirme potansiyeline sahip.

Project Music GenAI Control, Adobe'nin üzerinde çalıştığı bir yapay zekâ modelinden gücünü alıyor ve metinden sese dönüştürme, müzik besteciliği ve ses düzenleme gibi çeşitli görevler için eğitilmiş durumda.

Project Music GenAI Control Neler Sunuyor?

Project Music GenAI Control ile kullanıcılar, basit metin komutları veya sesli talimatlar kullanarak yapay zekâya müzik yaratmasını veya var olan parçaları düzenlemesini söyleyebilecekler.

Kullanıcılar örneğin "hızlı tempolu, elektronik bir dans müziği parçası oluştur" veya "bu şarkının vokallerini daha güçlü hâle getir" gibi komutlar verebiliyor. Project Music GenAI Control, bu komutları gerçek zamanlı olarak yorumlayabiliyor ve istenen müzikal değişiklikleri uygulayabiliyor.

Project Music GenAI Control hâlen geliştirme aşamasında olsa da gelecekte özellikle de müzisyenlerin müzik üretme ve düzenleme şeklinde devrim yaratma potansiyeline sahip. Aynı zamanda bu yeni araç, yeni ve inovatif müzik türlerinin ve ses tasarım tekniklerinin geliştirilmesine yol açabilir.

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