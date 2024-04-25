Adobe, Yeni Yapay Zekası ile Ortalığı Kasıp Kavuracak: Nasıl Görüneceği Paylaşıldı! (Video)

OpenAI'ın video odaklı yapay zekası Sora'nın büyük bir ses getirmesi ile birlikte büyük şirketler daha iyisi için çalışmalarına hız kazandırmıştı. Halihazırda video odaklı yapay zeka modeli olan şirketler ise daha gelişmiş bir alt yapı ve yeni özellikler için çalışmalarına devam etti.

Adobe'un VideoGigaGAN uygulaması, yeni bir özelliğe kavuşarak videoları daha net ve çözünürlüğü yüksek bir versiyona taşıyor. Şirket, VSR (Video Süper Çözünürlüğü) konusunda üstün yeteneklere sahip olduğunu gösteriyor.

Adobe, Yapay Zeka ile Video Çözünürlüğüne Seviye Atlatıyor

Normalde bu işlemi yapmak için insanların kullandığı birçok uygulama veya program zaten mevcut. Ancak VideoGigaGAN, diğer platformlardan farklı bir profesyonellikle geliyor. Normalde hareketsiz görüntülerin çözünürlüğünü yükseltmekle birlikte titreme gibi problemleri aynı anda gideren bir araç bulunmuyor.

Ancak VideoGigaGAN bu iki sorunu aynı anda giderme konusunda başarılı sonuçlar veriyor. GAN modellerinin yüksek görüntü kalitesi, az titreme ve bozulma sorunu gibi iyileştirici etkileri bulunuyor. Bu özelliği net bir şekilde görmemizi sağlayan da Threads'te luokai isimli kullanıcının paylaşımları oldu.

Paylaşılan videolardaki sonuçlar beklentileri karşılayacak nitelikte. Videolarda renklerin daha canlı ve detayların daha belirgin olması, video sektöründeki tüm kullanıcıların ilgi göstereceği bir uygulama olacağına işaret ediyor diyebiliriz. Önizlemesini gördüğümüz Adobe VideoGigaGAN'ı Creative Cloud üzerinden sunup sunmayacağı henüz belli değil. Bu konuda herhangi bir duyuru veya açıklama yapılmadı.