AFAD'dan Volkan Patlaması İddialarına Yanıt!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya üzerinden ortaya atılan volkan patlaması iddiaları ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar tarafından yapılan açıklamaya dair detaylar haberimizde.

AFAD, Volkan Patlaması İddiaları Hakkında Açıklama Yaptı

CNN Türk'teki habere göre "Ne olursunuz sosyal medyadan gördüğünüz bilgiye inanmayın" sözlerini kullanan AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, ekiplerin anbean sürekli olarak sahadan bilgi aldığını, sahada ne olup bittiğinin farkında olduklarını söyledi.

İki gündür sosyal medyayı meşgul eden bir konunun olduğunu belirten Tatar, "1 Hatay'da baraj patladı, böyle bir durum yok. 2. husus ne yazık ki canla başla çalışan ekipleri meşgul etti. Buhar mı patladı, bir saat önce scorsy helikopteri bölgeyi gönderdik" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada herkesin yorum yaptığını söyleyen Tatar, "Oturduğunuz yerden lütfen yorum yapmayın. Şu özel anlarda yaptığınız her yorumun sahadaki yansıması çok kötü oluyor. Bunu kabul etmiyorum" şeklinde konuştu ve sözlerine şu şekilde devam etti: