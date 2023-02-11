AFAD, Kahramanmaraş Depremi İçin Ön Değerlendirme Raporu Hazırladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki iki büyük deprem için ön değerlendirme raporu yayımlandı. Milyonlarca insanın etkilendiği depremin doğa üzerinde yarattığı değişimler ve gelişimi detaylı bir şekilde ortaya çıktı.

AFAD tarafından yayımlanan raporda 6 Şubat ile 9 Şubat tarihleri arasında 1300 civarında artçı depremin gerçekleştiği bilgisi yer aldı. Öte yandan depremlerin tam büyüklükleri, merkez üssü ve derinlikleri de detaylarıyla birlikte rapora koyuldu.

Deprem En Üst Düzey Şiddetten Biraz Küçük

Depreme dair önemli bilgilere yer veren AFAD, ilk depremin 7.7 MW büyüklüğünde olduğunu, yerin 8.60 kilometre altında gerçekleştiğini belirtti. 6 Şubat 13:07'de gerçekleşen ikinci depremin 7.6 MW büyüklüğünde olduğu ve yerden 7 kilometre aşağıda gerçekleştiği belirtildi.

Rapor, depremin kaynaklandığı faylar olarak 7,7 büyüklüğündeki Pazarcık depremi için Deniz Fay Zonunun kuzey ucundaki Narlı Segmentine, 7.6 büyüklüğündeki Elbistan depremi ise Doğu Anadolu Fayından ayrılan bir kol olan Çardak Fayına işaret ediyor.

Öte yandan raporda gerçekleşen yıkımın en üst düzey olan "Tam yıkım"dan bir alt seviye olan "Aşırı" olarak değerlendirilmesi de dikkat çekiyor. AFAD, bölgenin stres durumu hakkında ise şu bilgilere yer veriyor:

"Doğu Anadolu Fayı (DAF) ve Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı’nın kesişimi ile Malatya Ovası arasında kalan bölgede 4-5 bar; kesişimin hemen güneybatısında DAF’ın Çelikhan-Erkenek segmenti üzerinde 4-5 bar; Göksun (Kahramanmaraş)’da 5 bar ile başlayan gerilimin batıya doğru 1 bar seviyesine kadar azalarak devam ettiği; İskenderun Körfezi’nde de yine 1-4 bar aralığında gerilim birikimi olduğu gözlemlenmiştir."

SON DAKİKA: Deprem Sonrası Gündem Haberleri (Güncelleniyor) Yaşam Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan ve 7.7 büyüklüğünde gerçekleşen depreme dair yeni detaylar gelmeye devam ediyor.