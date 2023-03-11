İçişleri Bakanlığı Açıkladı: Afetzedeler Adres Beyanını Nasıl Yapacak?

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimle ilgili depremzedelerin nasıl ve nerede oy kullanacağı merak ediliyordu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde oy kullanacak afetzedelerin adres beyanının nasıl yapılacağı duyuruldu.

Afetzedelerin Adres Beyanına Yönelik Açıklama

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "14 Mayıs seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını kullanabilmesi adına afetzede vatandaşlarımız için duyuru" başlığına yer verildi ve adres beyanı hakkında yapılması gerekenler açıklandı.