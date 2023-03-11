İçişleri Bakanlığı Açıkladı: Afetzedeler Adres Beyanını Nasıl Yapacak?

Afetzedelerin seçimde oy kullanabilmeleri için gerçekleştirecekleri adres beyanını nasıl yapacakları açıklandı. İşte detaylar!

İçişleri Bakanlığı Açıkladı: Afetzedeler Adres Beyanını Nasıl Yapacak?
Barış Bulut
Barış Bulut -

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimle ilgili depremzedelerin nasıl ve nerede oy kullanacağı merak ediliyordu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde oy kullanacak afetzedelerin adres beyanının nasıl yapılacağı duyuruldu.

Afetzedelerin Adres Beyanına Yönelik Açıklama

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "14 Mayıs seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını kullanabilmesi adına afetzede vatandaşlarımız için duyuru" başlığına yer verildi ve adres beyanı hakkında yapılması gerekenler açıklandı.

İçişleri Bakanlığı Açıkladı: Afetzedeler Adres Beyanını Nasıl Yapacak?

14 Mayıs seçimlerinde seçme ve seçilme hakkının kullanabilmesi adına afetzede vatandaşlarımız;

  • Diğer il veya ilçelerden birine taşınmış ise taşındığı yerdeki adrese (yurt, otel, pansiyon gibi geçici yerlerde dâhil),
  • Aynı il ya da ilçe içerisinde ikamet adresi dışında başka bir konut, pre-fabrik ev, yurt, konteyner, çadırkent, huzurevi ve benzeri gibi yerde barınıyor ise bu tür geçici yerlere,

yönelik yapacakları yeni adres beyanını;

  • 17 Mart 2023 saat 23.59'a kadar nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve Nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilecektir.
  • 18 Mart 2023 tarihinden itibaren ise adres beyanına dair işlemler ilçe seçim kurullarının kararı ile yapılacaktır.

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