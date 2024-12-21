Afgan Kızlarının Cesaretini Anlatan Film Beyaz Perdede: 'Rule Breakers' Fragmanı Yayınlandı

Afganistan kızlarının mücadelesini konu alan Rule Breakers filminin fragmanı yayınlandı. Uluslararası bir robotik yarışma olan First Global Challenge’a katılmak isteyen takım, dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın insani gerekçelerle devreye girmesiyle yarışmaya katılma hakkı kazanmıştı. Bu olay da dünya çapında büyük yankı uyandırdı.

'Rule Breakers', Afgan Kız Robotik Takımı’nın gerçek hikayesini konu alan ve tüm dünyaya ilham veren bir film olarak 7 Mart 2025’te vizyona girecek.

Film, Afgan kızların 2017 yılında ABD’ye giriş vizelerinin reddedilmesiyle başlayan mücadelelerini anlatıyor.

Yıldız Kadrosu ve Yönetmeniyle Sahnede

Rule Breakers, iki kez Oscar ödüllü yönetmen Bill Guttentag tarafından yönetiliyor. Filmde Roya Mahboob rolünde Nikohl Boosheri, Fleabag’den tanıdığımız Phoebe Waller-Bridge ise diğer başrol olarak yer alıyor.

Bu hikayenin arkasında Dean Kamen ve Roya Mahboob gibi isimlerin desteği var. Segway’in mucidi ve First Global’ın kurucusu olan Kamen, dünya genelinde lise öğrencilerini bilim ve teknolojiye teşvik etmek için bu yarışmayı başlatmıştı ve Afgan teknoloji girişimcisi ve Digital Citizen Fund’ın kurucusu Mahboob’dan, sadece kızlardan oluşan bir takım kurmasını istedi.

Takım, Mahboob’un ailesinin bodrumunda, kısıtlı imkanlarla çalışarak robotlarını tasarladı. Ekipmanlar Kamen’in bağışlarıyla temin edildi. Bu ekip, 'Afgan Rüyacıları' lakabıyla tanındı ve dünya çapında büyük bir ilgi topladı.

Rule Breakers Fragmanı

Film, kızların tutkularını gerçekleştirmek için verdikleri mücadeleyi konu alıyor. Ancak, bu hikaye sadece bir yarışmayı kazanma çabası değil. 2021 yılında Taliban’ın iktidara gelmesiyle Afganistan’da kadınların eğitim hakkı ellerinden alınmıştı. Bazı takım üyeleri güvenlikleri ve geleceklerini korumak için ülkelerini terk etmek zorunda kaldı.

Takım üyesi Sadaf Hamidi, 2021’de Katar’a kaçtı. NBC News’a verdiği röportajda, kardeşinin tıp eğitimi hayalinden vazgeçmek zorunda kaldığını belirterek "Bu, hem benim hem de onlar için yürek parçalayıcı," dedi.