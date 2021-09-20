Age of Empires 4 Oynanış Videosu Yayımlandı

Age of Empires 4 oynanış videosu paylaşıldı. Yayımlanan video, oyunun multiplayer modunun nasıl olacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor. Videoya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Age of Empires 4 Oynanış Videosu Neler Sunuyor?

Relic Entertainment ve World's Edge tarafından Essence Engine oyun motoru ile geliştirilen Age of Empires 4'ün yeni videosu paylaşıldı. Popüler video paylaşım platformu YouTube üzerinden yayımlanan oynanış videosu, oyunun multiplayer modunu içeriyor.

43 dakika 53 saniye uzunluğundaki video sayesinde çevrim içi karşılaşmaların nasıl olacağı hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Sahip olduğu kaliteli grafikler ve başarılı oynanış sistemi ile dikkat çeken strateji oyununun yeni videosunda Rus İmparatorluğu ve Kutsal Roma İmparatorluğu yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde teknik stres testi yapılan Age of Empires'ın yeni videosu 20 binden fazla görüntüleme sayısına ulaştı. Age of Empires 4 oynanış videosunu aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilir ve oyunun grafikleri ve oynanış sistemi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Age of Empires 4 Ne Zaman Çıkacak?

Dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen strateji oyunu, 28 Ekim 2021 tarihinde PC platformuna çıkışını gerçekleştirecek. Oyunun PC sürümünü Microsoft Store ve Steam üzerinden ön sipariş verebilirsiniz.

Gerçek zamanlı strateji türündeki Age of Empires IV, Steam isimli dijital oyun mağazasında 299 TL, Microsoft Store'da ise 300 TL fiyat etiketine sahip. Oyunun ayrıca Deluxe Edition isimli sürümü de bulunuyor. Steam'de 399 TL fiyata sahip olan Deluxe Edition'da oyunun yanı sıra arma, anıt, oyuncu profili portresi, birim karşılaştırma şeması, dijital oyun müziği gibi özel oyun içi içerikleri yer alıyor.

Age of Empires 4 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-6300U veya AMD Ryzen 5 2400G

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: Intel HD 520 veya AMD Radeon RX Vega 11

DirectX: Sürüm 12

Depolama Alanı: 50 GB kullanılabilir alan

Age of Empires 4 Önerilen Sistem Gereksinimleri