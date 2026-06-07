Sevilen Strateji Oyunu İndirime Girdi! Türkçe Desteği Var

Strateji oyunu sevenlere müjde. Steam kısa bir süre önce 2021'de çıkış yapan bir oyunda kayda değer bir indirime gitti. Peki bu oyun hangisi ve bu kampanya ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar!

Age of Empires IV: Anniversary Edition Steam'de Ne Kadar İndirime Girdi?

Steam'in son kampanyasıyla Age of Empires IV: Anniversary Edition'un fiyatında yüzde 65 indirim yaşandı. Bu şekilde oyunu 16 Haziran'a kadar 19,99 dolar (920 TL) yerine 6,99 dolara (321 TL) satın alabilirsiniz. Sadece bununla sınırlı değil. Yapımın Digital Deluxe sürümünde de yüzde 65 oranında bir indirim söz konusu. Bunu da 29,99 dolar (1.381 TL) yerine 10,49 dolara (483 TL) alabilirsiniz.

Age of Empires IV: Anniversary Edition PlayStation'da Kaç TL?

Age of Empires IV: Anniversary Edition Steam'de indirime girse de maalesef şu an için PlayStation'da aynı durum söz konusu değil. Zira oyunun PlayStation sayfasının kontrol ettiğimizde indirimsiz bir şekilde 999 TL'den satıldığını görüyoruz. Ancak bu kullanıcıları üzmemeli. Zira bu platformda da belirli aralıklarla indirimler düzenleniyor. Yani oyun çok yakında PlayStation için de indirime girebilir.

Age of Empires IV: Anniversary Edition Xbox'ta Kaç TL?

Xbox'ta ise PlayStation'un aksine hem indirim hem de daha farklı bir avantaj bulunuyor. Age of Empires IV: Anniversary Edition Xbox mağazasında 399 TL yerine 199,50 TL'den satışta. Bunun yanı sıra Game Pass aboneliğiniz varsa oyunu satın almadan oynayabilirsiniz. Şu anda Game Pass Premium ve Game Pass Ultimate üyeleri bu avantajdan yararlanabiliyor.

Age of Empires IV: Anniversary Edition'un yer aldığı Xbox Game Pass Premium 409 TL ve Game Pass Ultimate ise 529 TL'den satın alınabiliyor. Yani bu paketlerden birisine abone olduğunuzda normal ücretini ödemenize gerek kalmadan oyunu deneyimleyebiliyorsunuz.

Age of Empires IV: Anniversary Edition Nasıl Bir Oyun?

Age of Empires IV: Anniversary Edition gerçek zamanlı bir strateji oyunu diyebiliriz. Oyunda kaynak toplayıp şehirler inşa ediyorsunuz ve güçlü ordular kurarak rakiplerinizi gerçek zamanlı savaşlarda mağlup etmeye çalışıyorsunuz. Ayrıca Jeanne d'Arc veya Cengiz Han gibi tarihte yer edinmiş liderlerin ordularına komuta edebiliyorsunuz. Eğer strateji türü ilginizi çekiyorsa bu oyuna bir şans verebilirsiniz.

Age of Empires IV: Anniversary Edition Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit | Windows 11 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-6300U veya AMD Ryzen 5 2400G | AVX desteği olan işlemci gerekli

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Intel HD 520 veya AMD Radeon RX Vega 11

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit | Windows 11 64-bit

İşlemci: 3.6 GHz 6-core (Intel i5) veya AMD Ryzen 5 1600 | AVX desteği olan işlemci gerekli

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce 970 veya AMD Radeon RX 570 (4 GB VRAM)

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Ek Notlar: 4 GB video RAM ve 16 GB sistem RAM gereklidir

Editörün Yorumu

Strateji oyunlarına çok fazla ilgim olmasa da Age of Empires serisini ben de herkes gibi bir dönem deneyimledim. Şahsi görüşüm Age of Empires IV: Anniversary Edition'ın oyuncuları memnun edeceği yönünde. Zira oyunun Steam'deki incelemelerde "çoğunlukla olumlu" etiketi alması ve 83 Metascore'a sahip olması da bunun bir göstergesi diyebilirim.