Popüler Adada Hayatta Kalma Oyunu İndirimde! Fırsatı Kaçırmayın

Steam'den hayatta kalma oyunlarını sevenler için müjde geldi. Platform, 2024'te çıkış yapan popüler bir oyun için yeni bir indirim kampanyası başlattı. Peki hangi oyun indirime girdi ve bu kampanya ne zamana kadar sürecek?

Sons Of The Forest Steam'de Ne Kadar Oldu?

Steam kısa bir süre önce Sons of the Forest için yüzde 70'lik bir indirim kampanyası başlattı. Bu indirimle birlikte oyunun fiyatı 14,99 dolardan (690 TL) 4,49 dolara (206 TL) kadar geriledi. İndirim 11 Haziran'a kadar devam edecek. Oyunu satın alıp almama konusunda karar verebilmek için önünüzde birkaç günlük süre bulunuyor.

Sons Of The Forest PlayStation ve Xbox'ta Satılıyor mu?

Bu soruya hayır cevabını verebiliriz. Zira geliştirici Endnight Games Sons of the Forest'i Steam'de Şubat 2023'te erken erişimle piyasaya sürdü ve Şubat 2024'te tam sürümünü yayınladı. Ancak oyunun çıkışının üzerinden iki yılı aşkın süre geçmesine karşın PlayStation veya Xbox için herhangi bir resmi duyuru yapılmadı.

Sons Of The Forest Nasıl Bir Oyun?

Sons of the Forest Endnight Games tarafından geliştirilen birinci şahıs hayatta kalma korku oyunu. Yapımda kayıp bir milyarderi bulmak için ıssız bir adaya gönderiliyorsunuz. Ancak kendinizi kısa sürede yamyamlarla dolu ve tabiri caizse tehlikelerle dolu bir ortamda buluyorsunuz. Hayatta kalmak için ağaç kesip barınak inşa etmeniz, yiyecek ve kaynak toplamanız ve en önemlisi tehlikleli düşmanlara karşı kendinizi savunmanız gerekiyor.

Sons Of The Forest Sistem Gereksinimleri Neler?

Sons Of The Forest Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 3 3300X

RAM: 12 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB veya AMD Radeon RX 570 4 GB

DirectX: Sürüm 11

Sons Of The Forest Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 5 3600X

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1080Ti ya da AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX: Sürüm 11

Depolama Alanı: 20 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Sons Of The Forest ilk çıktığında denediğim bir oyun. Bu nedenle halihazırda indirim kampanyası devam ederken satın alıp oynamanızı öneriyorum. Keşke PlayStation ve Xbox'a da gelse diyebileceğim bir yapım. Ancak maalesef şu an için sadece PC'de oynanabiliyor.