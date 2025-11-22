İnsansı Robotlarda Büyük Sıçrama! Bir Dünya Rekoru Kırıldı (Video)

Teknoloji dünyası son birkaç yıldır insansı robotlara yoğunlaşmış durumda. Bu alandaki en büyük atılımlardan biri ise Çin'den geldi. Çinli robotik şirketi AgiBot tarafından geliştirilen AgiBot A2, 100 kilometreden fazla yol giderek büyük bir başarının altına imza attı. Bu, insansı robot tarafından katedilen en uzun mesafe anlamına geliyor.

AgiBot A2, Büyük Bir Dönüm Noktasına Ulaştı

AgiBot'un insansı robotu A2, 65 mil (106 kilometre) süren eyaletler arası yürüyüşü başarılı bir şekilde tamamladı. Bu katettiği mesafe ile aynı zamanda dünya rekoru kırdı. Yürüyüş 10 Kasım'da Suzhou'daki Jinji Gölü'nde başladı. 13 Kasım'da ise Şanghay'daki Bund'da sona erdi. Toplamda üç gün süren yolculukta robot 106,286 kilometre yol yürüdü.

Bu başarının dikkat çekici tarafı, A2'nin hiç kapanmadan yürümesi oldu. Çalışır durumdayken değiştirilebilir batarya sistemi sayesinde hiç kesintiye uğramadan robot yoluna devam edebildi. Eyaletler arası yapılan yürüyüşün arkasında ise insansı robotun güvenilirliğini gösterme amacı yatıyor.

Şirketin ortaklarından Wang Chuang, bu zorlu yolculuğun A2'nin genel dayanıklılığını ve donanımının sağlamlığını gözler önüne serdiğini ve robotun dağıtıma gerçekten hazır olduğunu gösterdiğini ifade etti. Bu süreçte kullanılan A2 için özel bir ayarlama yapılmadığı da aktarılan bilgiler arasında yer aldı.

Motor becerisi gerektiren görevleri de yerine getirebilen robot, asfalt, fayans, köprüler, eğimler ve az aydınlatılmış alanlar da dahil olmak üzere çok çeşitli koşullar altında ilerledi. Yolculuk boyunca şehir düzenine uydu. 100 kilometreden fazla yürümesine rağmen robotun sadece ayak tabanlarında küçük bir aşınma ve yıpranma gözlemlendi.

1.75 cm boyunda ve 55 kilo olan robot, yapay zeka desteği sayesinde metin, ses ve görsel bilgileri işleme yeteneğine sahip. Bu yetenekler, AgiBot A2'nin insanlar tarafından yazılan ya da konuşulan şeyleri anlamasına, çevredeki sesleri ve engelleri algılamasına olanak tanıyor. Bu bakımdan bir insandan farkının olmadığı söylenebilir.