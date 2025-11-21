BMW'den Yeni Rekor! Bu Araç Tek Şarjla 1000 KM'den Fazla Yol Gitti

BMW'nin yeni nesil elektrikli otomobili iX3 ile büyük bir başarının altına imza atıldı. Yeni nesil iX3'ün resmî test verilerine göre yaklaşık 800 kilometre menzil sunması bekleniyordu ancak araç gerçek hayatta bunun çok daha ötesine geçerek büyük bir rekor kırmayı başardı.

BMW iX3, Tek Şarjla 1000 Kilometreyi Aştı

BMW'nin yeni nesil elektrikli otomobili iX3, gerçek dünya koşullarında beklenenin çok ötesine geçti ve tek bir şarjla bin kilometreden fazla yol katetti. Yakın zamanda tanıtılan elektrikli otomobil iX3, yola Macaristan'daki Debrecen fabrikasından çıktı ve Almanya'nın Münih kentine doğru ilerledi.

Bu yolculukta iX3 tam olarak 626.1 mil (1.007,7 km) mesafe kat etti. Sürüş tamamlandığında ise sadece yüzde 2 şarj kalmış durumdaydı. Bu da ekstra şarj gerekmeden 20 kilometre daha yol gidebileceği anlamına geliyor. Menzili maksimum seviyeye çıkarmak için bazı tasarruf adımları da atıldı.

Otobanlar yerine daha düşük hızlı yollar tercih edildi. Öte yandan 21 ve 22 inçlik büyük jantlar yerine 20 inçlik jantlar tercih edildi. Yolculuk sırasında mümkün olduğunca enerji tasarrufu sağlamak adına ısıtma, soğutma ve radyo gibi özelliklerin hiçbiri kullanılmadı. Sonuçlar ise günlük kullanıma yönelik beklentilerin çok ötesinde oldu. Planlı ve tasarruf öncelikli bir sürüşle ne kadar uzun menzile ulaşılabileceğinin öğrenilmesini sağladı.

BMW iX3'ün Özellikleri Neler?

Yüksek menzile sahip elektrikli otomobiller arasında yer alan BMW iX3, 108,7 kWh batarya kapasitesine sahip. 400 kW güç ile batarya doluluk oranı yalnızca 21 dakika içinde yüzde 10'dan 80 seviyesine ulaşabiliyor. Aceleniz olduğunda sadece 10 dakikalık yüksek güçlü bir şarj işlemi ile araca 309 ile 372 kilometre arasında ek menzil kazandırabiliyorsunuz. 11 kW güç ile ile batarya yüzde sıfırdan 100 seviyesine yaklaşık 11 saatte ulaşabiliyor.

Araç 2.360 kilogram boş ağırlığa sahip. 540 kilogramlık taşıma kapasitesi ile toplam ağırlığı 2.825 kilograma ulaşabiliyor. Performans ve verimliliği bir arada sunan elektrikli motora sahip BMW iX3 50 xDrive, 345 kW güç ve 645 Nm tork üreterek spor otomobilleri aratmayacak bir çeviklik elde etmesini sağlıyor. Bu sayede 0'dan 100 km/s hıza sadece 4,9 saniyede ulaşılıyor, aracın maksimum hızı ise 210 km/s seviyesinde.