Ağustos Ayında GeForce NOW'a 38 Yeni Oyun Ekleniyor

Ayın ilk GFN Perşembe gününde GeForce NOW’a 13 yeni oyun ekleniyor. Ağustos ayında GeForce NOW kütüphanesine eklenen Saints Row ve Rumbleverse gibi 38 heyecan verici oyuna da hazır olun. Üyeler, RTX ON ile Retreat to Enen dâhil 13 yeni oyunu oynayarak ayı bugün başlatabilirler.

Bu ay GeForce NOW destekli cihazlar yayınlanan yeni oyunlarla doluyor. GeForce’un farkıyla Mac'lerde oynanabilen Saints Row ve Rumbleverse gibi heyecan verici yeni sürümler de dâhil olmak üzere, oyuncuların dört gözle bekleyecekleri 38 yeni oyun bulunuyor.

Üyeler, Deep Silver'ın ayrıcalıklı Saints Row yeniden başlatmasında suçla dolu hareketli bir şehir olan Santo Ileso'nun Weird Wild West’ini ziyaret edebilecekler. Geleceğin patronu olarak suç dünyasına adım atın, müttefikler Neenah, Kevin ve Eli ile Saints'i kurun, rakip çeteleri alt edin ve gerçekten Self-Made olmak için suç imparatorluğunuzu kurun.

Oyuncular ayrıca herkesin şampiyon olabileceği yeni, oynaması ücretsiz, 40 kişilik Brawler Royale Rumbleverse'i de oynayabilecekler. Eşsiz öğeleri karıştırıp eşleştirerek dövüşçünüzü özelleştirin ve mobil cihazlara tam PC kalitesinde yayın yaparak savaş alanına doğru yol alın.

Bugün GeForce NOW Kütüphanesine Eklenen Oyunlar

Retreat to Enen (Steam ve Epic Games)

Asphalt 9: Legends (Steam)

Lost Light (Steam)

Camp Canyonwood (Steam)

Turbo Golf Racing (Steam)

Creeper World 4 (Steam)

Hardspace: Shipbreaker (Epic Games)

Strategic Mind: Blitzkrieg (Epic Games)

Strategic Mind: The Pacific (Epic Games)

Strategic Mind: Spectre of Communism (Epic Games)

Strategic Mind: Fight for Freedom (Epic Games)

Talisman: Digital Edition (Steam)

Video Horror Society (Steam ve Epic Games)

Ağustos Ayında GeForce NOW Kütüphanesine Eklenecek Oyunlar

Tyrant’s Blessing (8 Ağustos’ta Steam)

Farthest Frontier (9 Ağustos’ta Steam)

Arcade Paradise (11 Ağustos’ta Steam ve Epic Games)

Rumbleverse (11 Ağustos’ta Epic Games)

Cult of the Lamb (11 Ağustos’ta Steam)

Thymesia (18 Ağustos’ta Steam)

Ultimate Fishing Simulator 2 (22 Ağustos’ta Steam)

Fallen Legion Revenants (23 Ağustos’ta Steam ve Epic Games)

Saints Row (23 Ağustos’ta Epic Games)

The Bridge Curse: Road to Salvation (25 Ağustos’ta Steam)

F1 Manager 2022 (30 Ağustos’ta Steam ve Epic Games)

Scathe (31 Ağustos’ta Steam)

Mondealy (31 Ağustos’ta Steam)

Century: Age of Ashes (Steam ve Epic Games)

Clanfolk (Steam)

Coromon (Steam ve Epic Games)

Dark Deity Name (Steam ve Epic Games)

Hotline Miami 2: Wrong Number (Steam)

HYPERCHARGE: Unboxed (Steam ve Epic Games)

Infinite Lagrange (Steam)

Last Call BBS (Steam)

Lumencraft (Steam)

Phoenix Point (Epic Games)

Plague Inc: Evolved (Steam)

Rebel Inc: Escalation (Steam)