Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Ağustos Ayı Kira Zam Oranı Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,06, yıllık bazda ise yüzde 33,52 oldu. Enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplama ile beraber ağustos ayında konut ve işyeri kiralarında yapılabilecek tavan zam oranı belli oldu.

Ağustos Ayı Kira Zam Oranı Açıklandı

Kira zam oranını belirleyen 12 aylık enflasyon ortalaması %41,13 olarak hesaplandı. Bu da kira sözleşmesi dolan ev ve iş yeri sahiplerinin kiralara yüzde 41,13 oranında zam yapabileceği anlamına geliyor. Temmuz ayında kira zam oranı yüzde 43,23 şeklinde hesaplanmıştı.

İki yıl boyunca kira artış oranları yüzde 25 zam ile sınırlandırılmıştı ancak geçtiğimiz yılın temmuz ayında bu uygulamaya son verilmişti. Bu sınırın sona ermesi sonucunda TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) üzerinden kira zammı yapılmaya başlandı. İşyeri ve konut kiralarına 12 aylık ortalama üzerinden zam uygulanıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Kira zam oranına dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Kira Zammı Neye Göre Hesaplanıyor?

Kira artış oranı, TÜİK tarafından açıklanan TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanıyor. Bu, yalnızca son ayın enflasyon oranına bakmak yerine, son bir yıllık fiyat değişimlerinin ortalamasının alınması demektir.

%25'lik Kira Zam Sınırı Hâlâ Devam Ediyor mu?

Hayır, iki yıl boyunca uygulanan yüzde 25'lik kira artış sınırı geçtiğimiz yılın temmuz ayında sona erdi. Artık kira zamları yeniden 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyor.

Temmuz Ayı Kira Zam Oranı Kaçtı?

2025 yılının temmuz ayında kira zam oranı yüzde 43,23 olarak hesaplanmıştı. Bu oran, ağustos ayı için 41,13 olarak açıklandı.