Trump İstatistik Kurumunu Kovdu: Yalancılar, Ekonomimiz Çok İyi

ABD'de ekonomik verilerin siyasete açıldığı döneme giriş yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD İş İstatistikleri Bürosu'nun (BLS) Amerikan ekonomisini kötülediğini iddia ederek kurumun başındaki Erika McEntarfer'in görevine son verdi. Kurum, ABD'deki istihdam verilerini paylaştıktan kısa bir süre sonra yöneticisinden oldu. Trump, McEntarfer'in "Biden tarafında" olduğunu iddia etti ve kurumun tarafsız olmadığını vurguladı.

ABD Temmuz Ayında 73 Bin İstihdam Ekledi

BLS, sunduğu son verilerde Temmuz ayındaki istihdamın 73 binde sınırlı kaldığını açıklamıştı. Geçen iki ay süresince istihdamın yine düşük kapasitede seyrettiğine vurgu yapıldı. Trump ise kendi sosyal medya platformu olan Truth Social'de bir açıklama yaparak bunların doğru olmadığını, BLS'in Beyaz Saray'ı kötü göstermek için çabaya girdiğini iddia etti.

BLS'nin veriler üzerinde yaptığı revizyonların, genellikle daha sonra elde edilen yeni verilere dayanarak yapıldığı ve tamamen teknik bir süreç olduğu defalarca kez kamuoyuna açıklanmış olmasına rağmen Trump, kuruma siyasi olarak müdahale ederek eski başkanların geleneğini bozmuş oldu.

İstatistik Kurumu Verilerle Oynadı Mı?

Trump'ın iddiaları gerçeği yansıtmıyordu. BLS'in bile isteye Cumhuriyetçileri kötü göstermeye çalıştığını ve ekonominin gayet sistematik bir şekilde ilerlediğini söylemesinin ardından, görevini 2026'ya kadar sürdürmesi gereken ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler'ı da istifa ettirdi.

Söz konusu iddialar hem eski yetkililer, hem de mevcut yetkililer tarafından yalanlanmış olmasına rağmen Trump iddialarından geri adım atmadı ve bağımsızlık ilkesine aykırı davranarak McEntarfer'i görevden aldı. Eski BLS Başkanı William Beach, böyle bir adımın en hafif tabirle "mesnetsiz" olduğunu vurguladı.