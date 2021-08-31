Ahırda 175 Klasik Otomobil Bulundu: Açık Artırmaya Çıkarılacak

Londra'daki bir kişinin ahırda 175 klasik otomobil sakladığını söylesek inanır mıydınız? Mercedes, Porsche, Volkswagen, BMW ve daha fazlasını içeren bu koleksiyon şu anda büyük bir depoda bulunuyor.

Son zamanlarda YouTube'da ahırda bulunan nadir eşyalar oldukça yaygın ve unutulmuş bölgelerde çürüyen iki veya üç klasik araba bulmak çok da zor değil. Ama her gün görmediğiniz şey, 170'den fazla klasik Avrupa arabasının bir ahırda bulunması olmalı.

YouTuber Freddie Atkins, TheTFJJ kanalı aracılığıyla Londra'daki en çılgın klasik araba arşivini bulduğuna inandığı bir video yükledi.

Ahırdaki 175 klasik otomobil nasıl bulundu?

Freddie Atkins videoda yaptığı açıklamada, "Çok özel depodayım, hayatımda böyle bir şey görmedim. Temelde çılgın bir Mercedes, Porsche, Volkswagen, çok sayıda klasik otomobil koleksiyonu var. Onlara göz atacağız. Hepsi ahırda bulunuyor, hepsi burada saklanıyor ve London Barn Finds üzerinden satışa çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Londra'daki depo, kelimenin tam anlamıyla klasik bir James Bond veya MI6 filminde görmeyi beklediğiniz tüm arabalara sahiptir. Atkins tura arkadan başlıyor ve videonun en başından itibaren oldukça etkileyici klasik araçların olduğunu belirtmek gerekiyor.

1971 ve 1989 yılları arasında üretilmiş klasik bir Mercedes R107 SL 280 var. Bu otomobil, iki kapılı ve Mercedes'in şimdiye kadar ürettiği en uzun ikinci tek sıra seriler arasında yer alıyor. Ayrıca yaşlarına göre genel olarak iyi durumda olan birkaç Morris Minor modeli ahırda yerini almış durumda. Ayrıca 1989 ve 1994 yılları arasında satılan bir Porsche 911 964 Cabriolet'i de gözden kaçırmamak gerek.

Muazzam klasik koleksiyonu arasında bir Mercedes 350 SL R107 ve 500 SL bulunuyor. 500 SL, 1990'da piyasaya sürülen R129 neslinden büyük bir V8'dir. Ayrıca Giovanni Michelotti tarafından tasarlanan ve 1970 ile 1978 yılları arasında üretilen ünlü bir İngiliz Spor Arabası olan Triumph Stag da videoda yer alıyor.

YouTuber arabaların durumlarıyla ilgili olarak, "Arabaların hasar durumu değişiyor, bana hepsinin çalıştığı söylendi. Şimdi bunu test ediyorlar, ancak hepsi en nihayetinde bu noktaya kadar sürülmüştü" dedi.

Araçların açık artırmayla satışı hakkında ise "Buradaki her şey satılık. Satılmakta olan bir koleksiyonun tamamı. Tümü klasik koleksiyon arabaları, yani arka planda çalışan arabalardan birinin sesini duyabilirsiniz" diye ekledi.