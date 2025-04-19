ASELSAN CEO'sundan Dikkat Çeken "Çelik Kubbe" Açıklaması

Sapanca'da düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nde konuşan ASELSAN CEO'su Ahmet Akyol, savunma sanayisinde Türkiye'nin geldiği noktayı özetledi. Konuşmasında 2024 sonu itibarıyla dünya genelinde 25 trilyon dolarlık bir mal ticareti gerçekleştiğine dikkat çekerken artık sadece ekonomik değil, güvenlik anlamında da güçlü olmanın kaçınılmaz hale geldiğine vurgu yaptı.

En çok değindiği nokta ise Çelik Kubbe projesiydi. 5G hızlı haberleşme sistemlerine benzer, yapay zekanın desteğiyle hızlı anlık karar alabilen ve tehditleri otomatik olarak tanıyıp etkisizleştiren projenin 2025'te daha fazla bişelenle beraber Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hizmetine sunulacağı belirtildi.

Türk Savunma Ürünleri Dünyada Büyük Talep Görüyor

Toplantıya katılan diğer isimler de savunma sanayisinde Türkiye'nin yükselişini kanıtladı. Altınay Savunma Genel Müdürü Burak Mercan, Türk savunma ürünlerinin dünya çapında ciddi talep gördüğünü ve özellikle Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa'daki güvenlik kaygılarının Türk firmaları için büyük bir fırsat olarak öne çıktığını söyledi.

Pasifik Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Selman Dönmez ise Amerika-Çin krizine dikkat çekti. Söylediğine göre bu dönemde savunma yapısını güçlü hale getiren ülkeler öne çıkacak. Ülkemizin 20 yıllık yatırımları sayesinde bu alanda söz sahibi olduğu bildirildi.

Yatırımların temelinde caydırıcılık etkeni var. SASAD Başkanı Osman Okyay; bu kavramın artık sadece silahlarla değil, teknoloji ve stratejiyle de şekillendiğini söyledi.

ASELSAN'ın İş Hacmi 14 Milyar Dolar Oldu

Geçen yıl 6,5 milyar dolarlık yeni sözleşmeye imza atarak, 14 milyar dolarlık bir iş hacmine ulaşan ASELSAN, dolar bazında %18 büyümeyle dünya genelindeki ilk 10 savunma sanayi şirketi arasına ismini kazımayı başardı. Ahmet Akyol, büyümenin en büyük payını her yıl yapılan 250 milyon dolarlık yatırıma ve 1000'e yakın istihdam detayına bağlıyor.

ASELSAN, yerli üretim sayesinde 1 milyar dolarlık dövizin Türkiye'de kalmasını sağladı. Bu da şirkete ortalama %22 oranında maliyet avantajı getirdi. Akyol'un dediğine göre şirket Avrupa ile yeni iş birliklerine yelken açmaya hazır. İhracat odaklı büyüme tüm hızıyla devam ediyor—öyle ki 2025'in ilk çeyreğinde bile olumlu yönde sonuçlar elde edildi.