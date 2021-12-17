Ahtapota Yardım Eden Kadının Viral Videosu Herkesi Duygulandırdı

Ahtapota yardım eden kadının viral videosu, çok sayıda insanın duygulanmasına neden oldu. Sahilde yürürken bulduğu Ahtapota yardım eden Sheree Marris, sosyal medyada kısa süre içerisinde yayılan videoya ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Marris tarafından paylaşılan bilgilere dair ayrıntılar haberimizde.

Ahtapota Yardım Eden Kadının Videosu Nasıl İzlenir?

Sheree Marris isimli bir kadın, kıyıya vurmuş bir ahtapot buldu ve ona uzun süre boyunca yardım etti. Marris, bu anları video kaydına aldı ve videoyu sosyal medya platformu üzerinden yayımladı. Paylaşılan video, çok kısa süre içerisinde inanılmaz bir ilgi ile karşı karşıya kaldı ve viral oldu.

Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinden paylaşılan video 3 dakika 27 saniye uzunluğunda. The Dodo hesabı üzerinden paylaşılan videoyu aşağıda yer alan tweet üzerinden izleyebilirsiniz.

Woman sees an octopus rolling her eggs into the ocean — then she spends months helping to make sure her babies hatch safely 🐙💓 @shereemarris pic.twitter.com/I39yGhAGCE — The Dodo (@dodo) December 13, 2021

Denzi biyoloğu Marris, viral olan video ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Marris, bir gün sahilde yürürken borunun içerisinde bir ahtapot gördüğünü söyledi. Ahtapotun boruyu koruduğunu fark eden Sheeree Marris, borunun içerisine baktığında çok sayıda küçük yumurta gördüğünü ifade etti.

Ahtapota yardım etmek için tuğla ve ip bulan Marris, ip aracılığı ile boruyu tuğlaya bağladığını belirtti. Böylece borunun okyanusun derinliğine kadar inmesi sağlandı. Marris, birkaç ay boyunca her gün düzenli olarak ahtapotu ziyaret etti.

Sheree Marris, ahtapota "savaşçı anne" anlamına geldiği için Casey ismini verdi. Ahtapotun içgüdü olarak yumurtalarını korumaya çalıştığını belirten Marris, birkaç kez gittikten sonra Casey'in kendisine kollarını uzattığını söyledi.

Marris, ahtapotun yaşadığı kıyı şeridine büyük bir fırtına meydana gelene kadar her gün Casey'i ziyaret etmeye devam etti. Meydana gelen fırtına o kadar kötüydü ki Marris, bir süre boyunca ahtapotu ziyaret edemedi. Marris, fırtına sona erdikten sonra Casey'in yanına gitti ancak ahtapotu ve boruyu göremedi.

Bu olay üzerine çok kötü hissetiğinin altını çizen Marris, birkaç hafta sonra Casey'i yosunlara bulanmış bir şekilde bulduğunun altını çizdi. Ahtapotun iyi durumda olmadığını söyleyen Marris, Casey'in yaklaşık beş metre yakınında boruyu da bulduğunu belirtti.

Biyolog Marris, ahtapot ile boruyu tekrar okyanusun dibine yerleştirdi. Marris, Casey'i tekrar ziyaret ettiğinde hayvanın ondan korkmadığını söyledi.