Ahtapota Yardım Eden Kadının Viral Videosu Herkesi Duygulandırdı

Ahtapota yardım eden kadının viral videosu, çok sayıda insanın duygulanmasına neden oldu. Sahilde yürürken bulduğu Ahtapota yardım eden Sheree Marris, sosyal medyada kısa süre içerisinde yayılan videoya ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Marris tarafından paylaşılan bilgilere dair ayrıntılar haberimizde.

Sheree Marris isimli bir kadın, kıyıya vurmuş bir ahtapot buldu ve ona uzun süre boyunca yardım etti. Marris, bu anları video kaydına aldı ve videoyu sosyal medya platformu üzerinden yayımladı. Paylaşılan video, çok kısa süre içerisinde inanılmaz bir ilgi ile karşı karşıya kaldı ve viral oldu.

Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinden paylaşılan video 3 dakika 27 saniye uzunluğunda. The Dodo hesabı üzerinden paylaşılan videoyu aşağıda yer alan tweet üzerinden izleyebilirsiniz.

Woman sees an octopus rolling her eggs into the ocean — then she spends months helping to make sure her babies hatch safely 🐙💓 @shereemarris pic.twitter.com/I39yGhAGCE