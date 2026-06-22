Çok Ucuz Android Telefon Tanıtıldı! 120Hz Ekran ve Dahası

Ai+, Nova 2 Neo 5G isimli yeni bir telefon tanıttı. Böylece telefonun özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir işlemci bulunuyor. Bu işlemci, donanımı pek zorlamayan mobil oyunların sorunsuz şekilde oynanabilmesini sağlıyor. Android 16 tabanlı nxtQ OS ile birlikte gelen telefon, yüksek yenileme hızı sayeisnde akıcı ekran deneyimi sunuyor.

Ai+ Nova 2 Neo 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,74 inç

6,74 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

720 x 1600 piksel Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 600 nit

600 nit İşlemci: Dimensity 6300

Dimensity 6300 RAM: 4 GB / 6 GB

4 GB / 6 GB Depolama: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı nxtQ OS

Android 16 tabanlı nxtQ OS Ana Kamera: 48 MP f/1.8

48 MP f/1.8 Video Kaydı: 1080p 30 FPS

1080p 30 FPS Ön Kamera: 8 MP, f/2.0

8 MP, f/2.0 Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Hızlı Şarj: 18W

18W Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP65 sertifikası

IP65 sertifikası Boyut: 167,86 x 77,91 x 8,5 mm

167,86 x 77,91 x 8,5 mm Ağırlık: 206 gram

Ai+ Nova 2 Neo 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip Nova 2 Neo 5G, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 600 nit parlaklık sunuyor. Nit değeri ne kadar yüksekse güneşli bir günde dışarıdayken ekranı o kadar rahat görebilirsiniz. Düşük nit değerine sahip ekranlar, güneş ışığı altında çok zor görülür.

600 nit parlaklığın kapalı alanlar için fazlasıyla yeterli olduğunu belirtelim. Örneğin evde ışıklar veya pencere açıkken ekran sorunsuz şekilde görebilir ancak dışarıdayken güneş ışığı atlında ekranı görmek oldukça zordur. Yüksek yenileme hızı ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değerdir. Bu arada IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor.

Ai+ Nova 2 Neo 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. Orta segmentte konumlanan bu işlemci, MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirildi. 6 nm işlemci, 12 nm veya daha eski işlemciye kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Yani nm değeri ne kadar düşükse işlemci o kadar iyidir.

İşlemcide 2.4 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek yer alıyor. Bu işlemci, battle royale türündeki PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS, online FPS oyunu Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 40 FPS'te çalıştırıyor. Dimensity 6300 işlemcisinin Samsung Galaxy A07 5G, iQOO Z10 Lite ve Redmi 15C 5G'de de yer aldığını belirtelim.

Ai+ Nova 2 Neo 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Nova 2 Neo 5G'nin arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. F değeriyle gösterilen diyafram açıklığı, kamera lensinin içindeki mekanik kapakların ne kadar açılabildiğini ifade ediyor.

Diyafram açıklığı, ışığın miktarını ayarlıyor ve hatta arka plan bulanıklığını belirliyor. F değeri ne kadar düşükse sensöre o kadar çok ışık girer. Böylece düşük ışıkta daha kaliteli fotoğraflar çekilebiliyor. Telefonun ön ve arka kameraları 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydedebiliyor.

Ai+ Nova 2 Neo 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

Ai+ Nova 2 Neo 5G'de 6.000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Bu kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Mobil cihaz ayrıca 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Ai+ PulseTab'da 8.000 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti. Dolayısıyla PulseTab, Nova 2 Neo 5G'den daha uzun bir pil ömrü sunacaktır.

Ai+ Nova 2 Neo 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Ai+ Nova 2 Neo 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Ai+ marka akıllı telefonlar satılmıyor. Dolayısıyla Ai+ Nova 2 Neo 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

Ai+ Nova 2 Neo 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

4 GB RAM ve 128 GB depolama: 12.999 rupi (6.384 TL)

12.999 rupi (6.384 TL) 6 GB RAM ve 128 GB depolama: 13.999 rupi (6.875 TL)

Nova 2 Neo 5G'nin 12 bin 999 rupi olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 6 bin 384 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 12 bin TL civarında olabilir. Ai+ Nova 2 Neo 5G'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

64 GB depolama alanının yetersiz olduğunu düşünüyorum. Hatta 128 GB bile uzun süreli kullanımda yetersiz kalabiliyor. 6.000 mAh için 18W şarj hızının düşük olduğunu söyleyebilirim. Bence bu kapasite için şarj hızı en az 45W civarında olmalı. Bu arada yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.