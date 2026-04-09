Ucuz Android Tablet Tanıtıldı! 8.000 mAh Batarya, 6 GB RAM ve Dahası

Ai+, ucuz Android tablet tanıttı. Bunnula birlikte PulseTab isimli tabletin özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan cihazda MediaTek tarafından geliştirilen giriş sınıf bir Helio işlemcisi bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Ai+ PulseTab'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 10,95 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 1920 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

Ekran Parlaklığı: 400 nit

İşlemci: Helio G88

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Batarya: 8.000 mAh

Arka Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 8 MP

Ai+ PulseTab'in İşlemcisi Nasıl?

Ai+'ın yeni tabletinde MediaTek tarafından 12 nm üretim süreciyle geliştirilen Helio G88 işlemcisi bulunuyor. Nanometre, işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. Yani nm değeri ne kadar küçükse işlemci o kadar iyidir. Dolayısıyla 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemciler günümüzde genellikle giriş seviyesi telefonlarda tercih ediliyor.

Söz konusu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 35 FPS'te Call of Duty: Mobile'ı ise ortalama 40 FPS'te çalıştırıyor. Candy Crush Saga ve Subway Surfers City gibi daha basit oyunlarda ise çok daha yüksek FPS değerlerine ulaşılıyor. Helio G88 daha önce Infinix Hot 30, Redmi 12, TECNO Pova 3 ve Realme C55 dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti.

Ai+ PulseTab'in Ekran Özellikleri Neler?

PulseTab'in ekranı 10,95 inç büyüklüğüne sahip. Tablet, 1200 x 1920 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 400 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. 90Hz ise 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesine imkân tanıyor.

Ai+ PulseTab'in Kamera Özellikleri Neler?

Bütçe dostu Android tabletin arka yüzeyinde belge tarama, fotoğraf çekmek ve video kaydetmek gibi işlemler için 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Arka kamerada otomatik odaklama özelliği de mevcut. Bu özellik sayesinde teknik ayarlarla uğraşmadan net fotoğraflar ve videolar çekilebiliyor Ön yüzeyde ise canlı yayın ve görüntülü görüşme gibi işlemler için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Ai+ PulseTab'in Bataryası Kaç mAh?

Ai+'ın yeni tableti, 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu dev batarya, tabletin uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Cihazın hızlı şarj teknolojisini desteklediği belirtildi ancak şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ai+'ın 9 Nisan'da tanıttığı ucuz Android telefonu Nova 2 5G'de 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 18W şarj hızı tercih edilmişti.

Ai+ PulseTab Türkiye'de Satılacak mı?

Ai+ PulseTab'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Ai+ marka mobil cihazların Türkiye'de satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda PulseTab'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

Ai+ PulseTab'in Fiyatı Ne Kadar?

Android 16 işletim sistemine sahip olan Ai+ PulseTab için 108 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 4 bin 814 TL'ye denk geliyor. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa 7 bin TL civarında olabilir. PulseTab'in Türkiye fiyatına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Öncelikle Ai+ PulseTab'in Genshin Impact gibi yüksek grafik kalitesine ve yoğun efektlere sahip mobil oyunlar oynamak isteyen kişiler için ideal olmadığını belirteyim. Bununla birlikte yüksek batarya kapasitesi sayesinde cihazın uzun pil ömrü sunduğunu da söyleyebilirim. Uzun pil ömrü, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlıyor. Dolayısıyla bu tabletin sosyal medyada gezinmek, video izlemek, e-kitap okumak ve basit mobil oyunlar oynamak isteyen kişiler için ideal olduğunu düşünüyorum.