Ai+'tan Üç Kulaklık! 30 Saat Pil Ömrü, Gürültü Engelleme ve Dahası

Ai+, kısa bir süre önce duyurduğu kulaklık serisi NovaPods'un tanıtımını gerçekleştirdi. Bununla birlikte kulaklıkların fiyatı ve özellikleri açıklığa kavuştu. Bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip olan bu modellerin her biri farklı bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Marka, gün içinde uzun bir süre boyunca kullanıldığında rahatsız etmeyecek modelden şarjı uzun bir süre gitmeyen modele kadar oldukça etkileyici bir ürün yelpazesiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Ai+ NovaPods Serisi Neler Sunuyor?

Ai+, üç farklı model niçeriyor. Bunlardan ilki olan NovaPods Clips, açık tasarıma sahip. Bu, kulağınızı tamamen kapatmadığı anlamına geliyor. 10 mm ses sürücüsüyle gelen kulaklık, 4,5 saatlik müzik çalma imkanı sunuyor. Bluetooth 6.0 desteği bulunan cihaz, USB Type-C ile 1,5 saatte tamamen şarj oluyor.

Fiyat bakımından Clips'in bir altında konumlanan NovaPods Pro, altı mikrofonla birlikte geliyor. Cihaz, ENC (Çevresel Gürültü Engelleme) özelliği içeriyor. Bu, özellikle dışarıda bir arkadaşınızla konuşurken sesinizin net bir şekilde iletilmesine yardımcı oluyor. Ayrıca aktif gürültü engelleme desteği sayesinde çevredeki gürültüden etkilenmeden müzik dinleme deneyimi elde edebiliyorsunuz. Clips gibi bu modelde Bluetooth 6.0 desteği sünüyor ve 1,5 saatte tam şarj oluyor. Kulaklıkların her biri, 5 saat pil ömrüne sahip. Bu süre, şarj kutusu ile toplamda 30 saate ulaşıyor.

Üçüncü model olan NovaPods Go, serinin en uygun fiyatlı seçeneği olarak konumlandırılıyor. İki mikrofon içeren bu kulaklık, 5 saate kadar müzik dinlemenize olanak tanıyor. Şarj kutusuyla birlikte bu süre toplamda 24 saate kadar uğraşıyor. 300 mAh batarya kapasitesine sahip olan model, IPX4 sertifikasına sahip. Bu da su sıçramalarına karşı belirli bir dereceye kadar dayanaklılığa sahip olduğu anlamına geliyor.

Ai+ NovaPods Kulaklıkların Fiyatı Ne Kadar?

NovaPods Clips için 3.999 rupi (1.928 TL), NovaPods Pro (963 TL) için 1.999 rupi, NovaPods Go için 699 rupi (337 TL) fiyat etiketi belirlendi. Go modeli, gece siyahı, orman yeşili ve buz mavisi beyaz olmak üzere toplamda üç farklı renk seçeneği ile sunuluyor. Bu arada markanın küresel pazarda ilerleme hedefleri olsa da şimdiye kadar herhangi bir hamlede bulunmadı. Dolayısıyla yakın zamanda Türkiye'de de satışa sunulması pek olası görünmüyor. Yine de ithalatçı garantili olarak sunulmasının mümkün olduğunu belirtelim.