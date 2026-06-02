Yabancı Dile Gerek Bırakmayan Kulaklık Tanıtıldı! 55 Saat Pil Ömrü Var

Baseus, yeni bir kablosuz kulaklık tanıttı. Açık kulak tasarımlı cihaz, Bowie MC2 olarak adlandırılıyor ve bu tür cihazlarda görülen en büyük sorunlardan birini ortadan kaldırmak için önemli iyileştirmelerle birlikte geliyor. Ayrıca çoğu kullanıcı için ideal bir pil ömrü de bulunuyor.

Baseus Bowie MC2'nin Özellikleri Neler?

Pil Ömrü: Her kulaklık için tek şarjla 11,5 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte toplam süre 55 saate kadar

Hızlı Şarj: Sadece 10 dakikalık şarjla yaklaşık 3 saatlik kullanım süresi

Sürücü: 11 mm dinamik sürücüler

Bağlantı: Bluetooth 6.0

Çoklu Bağlantı Desteği (Aynı anda Hem telefona hem bilgisayara bağlanma): Mevcut

Çevresel Gürültü Engelleme (ENC): Mevcut (4 mikrofonla desteklenir)

Gerçek Zamanlı Çeviri: Destekliyor

Bas İyileştirme: Mevcut

Ağırlık: 5,1 gram

Dayanıklılık: IP67 sertifikası

Renk Seçenekleri: Siyah, beyaz ve mavi

Baseus Bowie MC2 Suya Dayanıklı mı?

Baseus Bowie MC2, IP67 sertifikasına sahip. Bu, kulaklıkların toza karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Öte yandan yoğun antrenmanlar sırasında yaşanan terleme ve yağmur yağarken yürüme gibi durumlardan da etkilenmeyeceğini gösteriyor. Yani zorlu hava koşullarında bile herhangi bir bozulma endişesi olmadan kullanılabiliyor.

Baseus Bowie MC2'nin Şarjı Ne Kadar Süre Gidiyor?

Kulaklıkların her biri 11,5 saate kadar pil ömrü sunuyor. Şarj kutusuyla beraber toplam süre 55 saate kadar ulaşıyor. Bu da cihazın şarj etmeden oldukça uzun bir süre boyunca kullanılabileceği anlamına geliyor. Bu da onu uzun seyahatler için ideal bir model hâline getiriyor.

Baseus Bowie MC2 Çeviri Yapabiliyor mu?

Kulaklıkta yapay zeka destekli gerçek zamanlı çeviri özelliği bulunuyor. Bu, özellikle yurt dışı seyahatlerinde yaşanan iletişim sorunlarının önüne geçmeye olanak tanıyor. Böylece kaybolma ve benzeri durumlar yaşanması hâlinde yol bulmak amacıyla yabancı dil konuşan kişilerden hızlı ve pratik bir şekilde yardım alınabiliyor.

Baseus Bowie MC2'nin Fiyatı Ne Kadar?

Baseus Bowie MC2 için 79.99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 3 bin 673 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergiler ve diğer maliyetlerle beraber 6 bin TL civarında olacaktır. Konuya ilişkin resmî açıklamada bulunulmadığını, farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.

Baseus Bowie MC2 Türkiye'de Satılacak mı?

Baseus'un şu an Türkiye'de çeşitli kablosuz kulaklıkları satılıyor. Bunlara örnek olarak Bass BS1, BP1, MC1 OL, MC1 Pro verilebilir. Satışta olan modellerin arasında bir önceki neslin de yer alması, Bowie MC2'nin de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimalinin oldukça yüksek olduğuna işaret ediyor. Elbette ki henüz konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. O yüzden planların değişiklik gösterme ihtimali olduğunu unutmamakta fayda var.

Editörün Yorumu

Baseus Bowie MC2'nin özellikle sporla uğraşanlar için ideal bir kulaklık olduğunu düşünüyorum. Yeni tanıtılan model, pek çok kullanıcı için yeterli olabilecek seviyede pil ömrü sağlıyor. Diğer yandan 10 dakikalık şarj ile 3 saat kullanım süresi sunması gibi avantajları da bulunuyor ki bu, sabahları evden çıkmak için çok fazla vakti olmayanlar için çok ciddi bir avantaj anlamına geliyor. Ayrıca yapay zeka destekli çeviri gibi özellikler sayesinde de günlük hayatı oldukça kolaylaştıracaktır.