Enişteler Mutlu: Fiat Doblo Geri Döndü!

2000 yılından bu yana yollarda olan Fiat Doblo bizim için ayrı bir öneme sahip. Doblo, yollara çıktığı ilk günden beri ülkemizde oldukça yüksek satış rakamlarına ulaştı. Ticari aracın ayrıca ilk günden beri ülkemizde Tofaş fabrikasında üretilmesiyle de ayrı bir yeri bulunuyordu. Ancak Doblo'nun üretimi 2023 yılı itibarıyla durdurulmuştu. Şimdi ise yapılan resmi açıklama ile bu durum değişiyor.

Fiat Doblo Ülkemizde Ne Zaman Üretilmeye Başlanacak?

FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç yaptığı açıklama ile Fiat Doblo'nun yeniden ülkemizde üretileceğinin müjdesini verdi. Tofaş'ın Bursa fabrikasında üretim bandına dönecek olan Doblo'nun üretimine 2026 yılının üçüncü çeyreğinde başlanacağı belirtiliyor. Üretim için henüz net bir tarih ise açıklanmış değil.

3 yıl aradan sonra yeniden ülkemizde dönecek olan model için önemli bir yatırım da yapılmış durumda. 256 milyon euro civarında bir yatırım ile 6. nesil Doblo'nun üretileceği fabrikada, önemli bir değişim ve üretim hacminde artış planlanıyor. Stellantis bünyesinde bulunan diğer marka araçlar da önümüzdeki dönemde üretime dahil olacak.

Fiat Doblo Combi 1.5 BlueHDi Özellikleri:

Motor Hacmi: 1499 cm³

1499 cm³ Güç: 130 beygir

130 beygir Tork: 300 Nm

300 Nm Şanzıman: 6 ileri manuel / 8 ileri otomatik

6 ileri manuel / 8 ileri otomatik Yakıt Tüketimi: 5.8-6.0 litre (ortalama)

5.8-6.0 litre (ortalama) Fiyat: 1.653.900 TL(Manuel) / 1.753.900 TL (Otomatik)

Fiat Doblo Hangi Motor Seçeneklerine Sahip?

Uzun yıllar Fiat imzalı motorlara ev sahipliği yapan Fiat Doblo, son neslinde ise artık Stellantis etkilerini görüyor. Hafif ticari araç; benzinli, dizel ve elektrikli versiyonlara sahip. Doblo, 110 beygirlik 1.2 litrelik benzinli turbo beslemeli motorun yanı sıra 130 beygir gücündeki 1.5 BlueHDi dizel ünite ile satın alınabiliyor. Son neslinde elektrikli versiyona da kavuşan ticari araç, Fiat E-Doblo modeli ile 100 beygir güç ve 270 Nm tork değerleri sunuyor. Elektrikli versiyonun menzili ise ortalama 330 km.

Tofaş Bursa Fabrikası'nda Yılda Kaç Araç Üretilecek?

Ülkemizde satışı yapılmayan Ram ProMaster City modelinin de 2027 yılının ikinci yarısının ardından Tofaş fabrikasında üretime başlaması ile fabrika tam kapasiteye ulaşacak. Stellantis ile yapılan yeni anlaşma doğrultusunda fabrikanın yılda 150 bin hafif ticari araç üretmesi planlanıyor. Binek otomobiller de hesaba katıldığında fabrikanın yıllık üretim kapasitesi ise 450 bin olarak açıklandı.

Fiat Doblo'nun Rakipleri Hangi Modeller?

Segmentinde ilk akla gelen hafif ticari model olan Fiat Doblo, ülkemizde 2000 yılından bu yana 600 binden fazla satış adedine ulaşma başarısı gösterdi. Türkiye'ye dönmesi ile pazardaki iddiasını da artırması beklenen modeli segmentinde ise oldukça önemli rakipler bekliyor. Doblo ile platform kardeşi olan Citroen Berlingo, Opel Combo, Peugeot Rifter ve Toyota ProAce City segmentte oldukça iddialı. Ayrıca Ford Tourneo Connect, Volkswagen Caddy ve Renault Kangoo da yine Doblo'nun rakipleri arasında yer alıyor.

Tofaş, Fiat Doblo Dışında Hangi Araçları Üretecek?

Stellantis bünyesinde yer alan Fiat, grubun içerisindeki markalarla birçok ortak platform kullanıyor. Otomotiv grubunun K9 kodlu hafif ticari modelleri arasında yer alan Fiat Doblo da bu araçlardan bir tanesi. Yapılan anlaşmaya göre Tofaş'ın Bursa fabrikasında Doblo ile beraber Opel Combo, Peugeot Rifter, Citroen Berlingo modelleri de üretilecek.

Yapılan anlaşma sadece Doblo ve türevlerini içermiyor. Şirketin Bursa tesislerinde ayrıca K0 kasa kodlu hafif ticari modeller de yine Tofaş fabrikasından çıkacak. Buna göre Fiat Scudo ve Ulysse modellerinin yanında Citroen Jumpy/ SpaceTourer, Opel Vivaro/ Zafira ve Peugeot Expert/ Traveller da yine Tofaş'ın üretim bandından inecek.

Editörün Yorumu

Fiat Doblo, uzun yıllardır ülkemizde olan ve oldukça sevilen bir model. 2023 yılında üretiminin ülkemizden İspanya'ya taşınması bizim için büyük bir kayıptı. Ancak 2026 yılı ile bu önemli modelin ve kardeşlerinin yeniden ülkemizde üretilecek olaması bizler için büyük bir kazanım. Ayrıca Doblo ve kardeşlerinin yeniden ülkemize dönecek olması fiyatlara da olumlu yansıyabilir. Maliyetlerin düşmesi ile markalardan daha agresif fiyatlandırma politikası bekleyebiliriz.