Meta, büyük bir güvenlik skandalı ile gündeme geldi. Bir süre önce Instagram'da yapay zeka destekli asistanı üzerinden hesap kurtarma imkânı sunmaya başlayan şirket, çok geçmeden bu hamlenin son derece büyük bir hata olduğunu fark etti. Uzun bir süredir tartışma konusu olan özellik, bazı hesapların ele geçirilmesine sebep oldu.

Instagram'ın Yapay Zeka Asistanı Nasıl Suistimal Edildi?

Meta, yapay zeka asistanına e-posta adresi değiştirme ve şifre sıfırlama kodu gönderme gibi özellikler ekledi fakat kimlik doğrulama adımları yetersiz kaldı. Bilgisayar korsanları, yapay zeka asistanı ile sadece konuşarak güvenlik önlemlerini aşmayı başardı. Buna güvenlik seviyesini üst düzeye çıkaran iki faktörlü kimlik doğrulaması da dahil oldu.

Asistanın bu kadar kolay bir şekilde kandırılması, bilgisayar korsanlarının başvurduğu bir yöntemden kaynaklandı. Kendilerini hedef kişinin konumunda gösteren bir VPN hizmeti kullanan bilgisayar korsanları, Meta'nın yapay zeka asistanını kandırdı. Karşıdaki kişinin hesabın sahibi olduğuna karar veren yapay zeka asistanı, hesabı aslında bir bilgisayar korsanına teslim etti.

Instagram'ın Yapay Zeka Hatasından Hangi Hesaplar Etkilendi?

Instagram'ın yapay zeka asistanının kandırılması sonucunda birçok hesabın kontrolü ele geçirildi. Örneğin Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın Beyaz Saray arşiv hesabında bir paylaşımda bulunuldu. Henüz bu güvenlik açığından faydalanılarak yapılan bir paylaşım olup olmadığı henüz belli değil fakat olayın bu güvenlik açığının ortaya çıkması ile aynı dönemde gerçekleşmesi, yapay zeka asistanındaki açıkla bir bağlantısı olabileceğinin düşünülmesine neden oldu.

Instagram, Güvenlik Açığını Kapattı mı?

Meta'nın iletişimden sorumlu başkan yardımcısı Andy Stone, güvenlik açığının her yerde konuşulmaya başlanmasından hemen sonra bir açıklamada bulundu. Stone'a göre güvenlik açığı için bir güncelleme yayınladı. Bununla birlikte söz konusu açık tamamen kapatıldı. Ayrıca güvenlik açığından faydalanan kişilerin de hesabına yeniden erişim imkânı elde etmesi sağlandı. Ne var ki güvenlik açığı kapatılana kadar toplam kaç hesabın bu yöntemle çalındığı net bir şekilde belirtilmedi.

Editörün Yorumu

Teknoloji devleri, yapay zekayı oldukça hızlı bir şekilde benimsedi. Öyle ki bu, şirketler arasında büyük bir rekabet unsuru hâline geldi. Ne var ki bu bazen aceleye getirilebiliyor. Yapay zeka destekli web tarayıcılarında bunun birçok örneği görüldü. Bana göre Meta'nın hâlihazırda birçok örneği varken bu sistemi geniş çaplı olarak test etmeden kullanıma sunmaması gerekirdi. Neyse ki çok geç olmadan açık kapatıldı ve kullanıcılar yeniden güvende.