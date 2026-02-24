120 Saat Pil Ömrü Sunan Kulaklık Tanıtıldı! Gürültü Engelliyor

Noise, Airwave Max 5 modelinden sonra şimdi de Airwave Max 6 ile kullanıcıların karşısına çıktı. Güçlü bas ve net tizlere öncelik verilerek dinlenen şarkılardan alınan keyfi bir üst seviyeye çıkaran kulaklık, özellikle de uzun pil ömrü ile dikkatleri üzerinde topluyor.

Noise Airwave Max 6'nın Özellikleri Neler?

45 dB'ye kadar Hibrit Aktif Gürültü Engelleme (ANC)

İç ve dış mikrofonlar ile rüzgar ve çevre gürültüsünü engelleme

Görüşmeler için 5 mikrofonlu çevresel gürültü engelleme sistemi

Uzamsal ses (Spatial Audio) desteği

Normal modda 120 saate kadar pil ömrü

ANC açıkken 80 saate kadar pil ömrü

Hızlı şarj özelliği (10 dakika şarj ile 15 saat kullanım)

Hi-Res ve LDAC desteği

Noise Airwave Max 6, 45 dB'ye kadar aktif gürültü engelleme özelliği ile beraber geliyor. Bu özellik için hem dış hem içteki mikrofonlar kullanılıyor. Dış mikrofon, çevredeki rüzgar ve benzeri gürültü kaynaklarını yakalarken iç mikrofon ise kulaklığın içine sızan ve sesleri tespit ediyor. Daha sonra ters ses dalgası üretilerek gürültü ortadan kaldırılıyor.

Cihaz, konuşmalar için de gürültü engelleme özelliğin sahip. Beş mikrofonla desteklenen bu özellik, görüşmeler sırasında gürültüyü bastırarak sesinizin karşı tarafa daha net bir şekilde iletilmesine olanak tanıyor. Kulaklık, uzamsal ses desteği sayesinde gerçekçi bir ses elde etmenize yardımcı oluyor.

Normal modda 120 saat, ANC (Aktif Gürültü Engelleme) özelliği etkinleştirdiğinde ise 80 saat pil ömrü sağlıyor. Sadece 10 dakikalık bir şarj işleminin ardından 15 saatlik bir dinleme süresi elde edilebiliyor. Hi-Res Audio sertifikasına sahip olan cihaz, LDAC desteğiyle gerek müzik dinlerken gerek video izlerken gerek oyun oynarken detayları daha iyi bir şekilde yakalamamız imkan sünüyor.

Noise Airwave Max 6 Fiyatı

Noise Airwave Max 6 için 6.999 rupi fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 3.376 TL'ye denk geliyor. Cihaz şu anda beyaz, mavi, yeşil ve siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Bu da hemen hemen her tarza uygun olduğuna işaret ediyor.

Noise Airwave Max 6 Türkiye'ye Gelecek mi?

Noise, Hindistan pazarına odaklanan bir marka ve bu da cihazın yakın zamanda Türkiye'de satışa sunulma ihtimalin oldukça düşük olduğu anlamına geliyor. Yine de ithalatçı garantili olarak piyasaya sürülme ihtimalinin olduğunu belirtmekte fayda var. Peki, siz bu kulaklık hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yoruma kısmından belirtmeyi unutmayın.