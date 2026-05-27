Resident Evil Requiem'i Ücretsiz Oynama Fırsatı! Hemen Deneyin
Resident Evil Requiem'in demo sürümü yayınlandı. Bununla birlikte oyunu ücretsiz olarak deneme fırsatı elde edildi. İşte merak edilen bütün ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Resident Evil Requiem'in demo sürümü, Xbox, Steam, PlayStation ve Epic Games'te yayına alındı. Oyuncular artık oyunu satın almadan önce kısmen oynayabiliyor.
- Demo sürümü, oyunun başlangıcını hiçbir ücret ödemeden oynamanıza imkân sağlıyor ama bir noktadan sonra ilerlemek için oyunu satın almanız gerekiyor.
- Grace Ashcroft ve Leon S. Kennedy karakterlerini yönettiğimiz Residen Evil Requiem'in demo sürümünde kaydedilen ilerleme, tam sürüme aktarılamıyor.
Resident Evil Requiem, ilk olarak 27 Şubat 2026 tarihinde piyasaya sürüldü. Şubat ayında en çok satılanlar listesinde inmese de artık gözler ilk günkü gibi üzerinde değil. Bunun yerine piyasaya sürülmesinin üzerinden çok uzun zaman geçmeyen Forza Horizon 6 ve Subnautica 2 gibi oyunlar ön plana çıkıyor.
Yine de şimdiye kadar Resident Evil serisinin dokuzuncu ana oyununu denememiş olanlar olabilir. Capcom, tam da bu oyuncular için önemli bir imkân sağladı. Oyunun demo sürümü an itibarıyla erişime açıldı. Oyunu satın almadan önce denemek isteyenler tarafından özgürce kullanılabiliyor.
Resident Evil Requiem Demosu Nasıl İndirilir?
Resident Evil Requiem'in demo sürümü Xbox, PlayStation, Steam ve Epic Games üzerinden erişime açıldı. Oyun hangi platform üzerinden oynanmak isteniyorsa onun üzerinden mağaza sayfasına gitmek ve buradan demo sürümü seçmek gerekiyor. Örneğin Steam kullanıcıları, oyunun mağaza sayfasını açtıktan sonra en başta "Resident Evil Requiem - Demo Sürümü İndir" bölümünü görecektir. Bunun altındaki "İndir" butonuna tıklanarak demo sürümü indirme işlemi başlatılıyor.
Epic Games ve PlayStation mağazasında bu seçenek en başta konumlanmıyor. Bunun için aşağı inip "demo" seçeneğini bulmalısınız. Epic Games'te demo versiyonun altında "Sepete Ekle", PlayStation mağazasında ise "Kütüphaneye ekle" seçeneğine basacaksınız. Xbox'ta ise başlı başına Resident Evil Requiem Demo sayfası bulunuyor. Oyunu denemek için ilgili mağaza sayfasına gitmeniz gerekiyor.
Resident Evil Requiem Demosu Neler Sunuyor?
Resident Evil Requiem'in demo sürümü, oyunun başlangıcını oynamanıza imkân tanıyan bir versiyon olarak sunuldu. Capcom tarafından yapılan açıklamada da belirtildiği üzere demo sürümünde kaydedilen ilerleme, oyunun tam sürümü satın aldıktan sonra aktarılamıyor. Bu da oyunu oynamaya başlamadan önce ilerlemenizi aktaramayacak olmanızın bilinciyle hareket etmeniz gerektiği anlamına geliyor.
Resident Evil Requiem Nasıl Bir Oyun?
Hayatta kalma oyunları arasında konumlanan Resident Evil Requiem, oynanabilir karakter olarak Leon S. Kennedy ile Grace Ashcroft'ı sunuyor. Çeşitli görevlerle iki karakter arasında geçişler yapıyoruz. Oyunda zombilere karşı hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Tabii, bunlar genelde sıradan zombiler olmuyor. Bazıları oldukça büyük ve güçlü olduğu için özellikle de oyunun başlarında oldukça gizli hareket etmeyi gerektiriyor. Sınırlı kaynağa sahibi olunması gibi birtakım dezavantajların olduğunu da ayrıca not düşmekte fayda var.
Resident Evil Requiem'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşletim Sistemi: Windows 11
- İşlemci: Intel core i5-8500 / AMD Ryzen 5 3500
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 6GB / AMD Radeon RX 5500 XT 8GB
- DirectX: Sürüm 12
Türk Oyuncuların Oynamadan Duramadığı PC Oyunları Belli Oldu
Valve hem dünya genelinde hem Türkiye'de en çok hangi oyunların satıldığını açıklığa kavuşturdu. 19 Mayıs'ta çıkan bir yarış oyunu zirvede konumlandı.
Editörün Yorumu
Resident Evil Requiem, piyasaya sürülür sürülmez oynadığım bir oyun. Hikâye ve oynanıştan yana genel olarak memnun kaldığımı söyleyebilirim. Bu yapımı Resident Evil serisinin özünden koptuğunu düşündüğüm son birkaç oyundan sonra oldukça iyi bir toparlama olarak gördüm. Bu demo sürümünün yayınlanmasının ise oyunu henüz oynamayanlar için harika bir fırsat olduğunu düşünüyorum.