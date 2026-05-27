Resident Evil Requiem'i Ücretsiz Oynama Fırsatı! Hemen Deneyin

Resident Evil Requiem, ilk olarak 27 Şubat 2026 tarihinde piyasaya sürüldü. Şubat ayında en çok satılanlar listesinde inmese de artık gözler ilk günkü gibi üzerinde değil. Bunun yerine piyasaya sürülmesinin üzerinden çok uzun zaman geçmeyen Forza Horizon 6 ve Subnautica 2 gibi oyunlar ön plana çıkıyor.

Yine de şimdiye kadar Resident Evil serisinin dokuzuncu ana oyununu denememiş olanlar olabilir. Capcom, tam da bu oyuncular için önemli bir imkân sağladı. Oyunun demo sürümü an itibarıyla erişime açıldı. Oyunu satın almadan önce denemek isteyenler tarafından özgürce kullanılabiliyor.

Resident Evil Requiem Demosu Nasıl İndirilir?

Resident Evil Requiem'in demo sürümü Xbox, PlayStation, Steam ve Epic Games üzerinden erişime açıldı. Oyun hangi platform üzerinden oynanmak isteniyorsa onun üzerinden mağaza sayfasına gitmek ve buradan demo sürümü seçmek gerekiyor. Örneğin Steam kullanıcıları, oyunun mağaza sayfasını açtıktan sonra en başta "Resident Evil Requiem - Demo Sürümü İndir" bölümünü görecektir. Bunun altındaki "İndir" butonuna tıklanarak demo sürümü indirme işlemi başlatılıyor.

Epic Games ve PlayStation mağazasında bu seçenek en başta konumlanmıyor. Bunun için aşağı inip "demo" seçeneğini bulmalısınız. Epic Games'te demo versiyonun altında "Sepete Ekle", PlayStation mağazasında ise "Kütüphaneye ekle" seçeneğine basacaksınız. Xbox'ta ise başlı başına Resident Evil Requiem Demo sayfası bulunuyor. Oyunu denemek için ilgili mağaza sayfasına gitmeniz gerekiyor.

Resident Evil Requiem Demosu Neler Sunuyor?

Resident Evil Requiem'in demo sürümü, oyunun başlangıcını oynamanıza imkân tanıyan bir versiyon olarak sunuldu. Capcom tarafından yapılan açıklamada da belirtildiği üzere demo sürümünde kaydedilen ilerleme, oyunun tam sürümü satın aldıktan sonra aktarılamıyor. Bu da oyunu oynamaya başlamadan önce ilerlemenizi aktaramayacak olmanızın bilinciyle hareket etmeniz gerektiği anlamına geliyor.

Resident Evil Requiem Nasıl Bir Oyun?

Hayatta kalma oyunları arasında konumlanan Resident Evil Requiem, oynanabilir karakter olarak Leon S. Kennedy ile Grace Ashcroft'ı sunuyor. Çeşitli görevlerle iki karakter arasında geçişler yapıyoruz. Oyunda zombilere karşı hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Tabii, bunlar genelde sıradan zombiler olmuyor. Bazıları oldukça büyük ve güçlü olduğu için özellikle de oyunun başlarında oldukça gizli hareket etmeyi gerektiriyor. Sınırlı kaynağa sahibi olunması gibi birtakım dezavantajların olduğunu da ayrıca not düşmekte fayda var.

Resident Evil Requiem'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 11

İşlemci: Intel core i5-8500 / AMD Ryzen 5 3500

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 6GB / AMD Radeon RX 5500 XT 8GB

DirectX: Sürüm 12

Editörün Yorumu

Resident Evil Requiem, piyasaya sürülür sürülmez oynadığım bir oyun. Hikâye ve oynanıştan yana genel olarak memnun kaldığımı söyleyebilirim. Bu yapımı Resident Evil serisinin özünden koptuğunu düşündüğüm son birkaç oyundan sonra oldukça iyi bir toparlama olarak gördüm. Bu demo sürümünün yayınlanmasının ise oyunu henüz oynamayanlar için harika bir fırsat olduğunu düşünüyorum.