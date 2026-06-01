144Hz Ekranlı ve 12 GB RAM'li Telefon Yolda! Tasarımı Belli Oldu

OnePlus'ın yeni orta segment telefonu Turbo 6X'in tasarımı ortaya çıktı. Peki, 144Hz yenileme hızı, 12 GB'a kadar RAM, 512 GB'a kadar depolama ve 7.000 mAh bataryayla karşımıza çıkacak cihaz nasıl görünecek? İşte OnePlus Turbo 6X'in tasarımı!

OnePlus Turbo 6X Nasıl Görünecek?

OnePlus Turbo 6X kısa bir süre önce TENAA veritabanında göründü. Bu gelişme modelin tasarımını ortaya koyuyor. Buna göre akıllı telefonun arka panelinde dikey bir kamera modülü mevcut olacak. Bu kurulumda iki adet kamera bulunacak. Önde ise delikli ve ince çerçevelere sahip bir ekran yer alacak.

OnePlus Turbo 6X Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6.72 inç

Ekran Çözünürlüğü: FHD+

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 7400 Apex

RAM: 6GB / 8GB / 12GB

Depolama: 128GB / 256GB / 512GB

Arka Kamera: 50MP + 2MP

Ön Kamera: 8MP

Batarya: 7,000mAh

Parmak İzi: Yan tarafa entegre sensör

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OnePlus Turbo 6X Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OnePlus Turbo 6X, 6,72 inç büyüklüğünde LCD bir ekranla karşımıza çıkacak. LCD paneller her ne kadar OLED veya AMOLED kadar kaliteli olmasa da kullanıcıları üzmeyecek düzeyde bir ekran deneyimi sunuyor. Bununla birlikte panel 144Hz yenileme hızlarını ve FHD+ çözünürlüğü destekliyor.

Akıllı telefonun 144 Hz yenileme hızlarını desteklemesi oyunlarda, web sayfası kaydırmalarında ve arayüz geçişlerinde çok önemli bir avantaj sağlıyor.

OnePlus Turbo 6X İşlemcisi Ne Olacak?

Telefonda MediaTek'in Dimensity 7400 Apex yonga seti bulunacak. Halihazırda OnePlus Nord CE6 Lite gibi modellerde kullanılan yonga seti orta segmente hitap eden özelliklere sahip. Bununla birlikte Genshin Impact, Call of Duty: Mobile ve PUBG Mobile gibi oyunları 30 FPS'in üzerinde akıcı bir şekilde oynatabiliyor.

İşlemcilerdeki nm yani nanometre değeri transistörlerin boyutunu ve transistörler arasındaki mesafeyi belirtiyor. Burada değer düştükçe işlemci daha fazla transistöre sahip oluyor, daha hızlı çalışıyor ve daha az güç tüketiyor.

OnePlus Turbo 6X Kamerası Nasıl Olacak?

Cihazda 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel yardımcı sensör mevcut olacak. Önde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alacak. Kısacası bu modelin basit fotoğraf çekimleri için uygun olduğunu söyleyebiliriz. Ancak daha güçlü zoom yetenekleri ve üst düzey resim kalitesi arayan kullanıcıların daha farklı modellere yönelmesi daha doğru olacaktır.

OnePlus Turbo 6X Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus Turbo 6X'in tanıtım tarihi henüz belli değil. Ancak bazı kaynaklara göre telefon haziran veya temmuz aylarında düzenlenecek bir etkinlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bunun dışında Çinli marka Türkiye'de OnePlus 15R ve OnePlus 15 gibi ürünlerini satsa da Turbo 6X'in ara model olması nedeniyle ülkemizde satışa çıkması beklenmiyor.

OnePlus Turbo 6X Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Turbo 6X Pro'nun 1000 yuan (6.789 TL) seviyesinde bir fiyata sahip olacağı iddia edilmişti. Eğer bu son sızıntı doğruysa, standart Turbo 6X'in 899 yuan (6.108 TL) civarında bir fiyatla satışa çıkması sürpriz olmaz. Buna ülkemizdeki vergileri dahil edersek 11.558 TL'ye denk geliyor.