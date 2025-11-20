Yabancı Dil Sorununu Ortadan Kaldıran Kulaklık Tanıtıldı

iFlytek, yeni kablosuz kulaklığı AI Translation Earbuds'ı tanıttı. Yeni kulaklık, gürültü azaltma da dahil olmak üzere çok çeşitli özelliklerle birlikte geliyor. Özellikle sık sık yabancı kişilerle görüşme gerçekleştiren kişilerle sorunsuz iletişim kurmaya imkân tanıyan canlı çeviri özelliği ile öne çıkıyor.

AI Translation Earbuds Özellikleri

AI Translation Buds, kulaklığın kulağınıza sağlam bir şekilde oturmasını sağlayan bir tasarıma sahip. Kulağınızın üzerinden geçerek arkasına yerleşiyor. Böylece cihazın düşmesi veya gevşek bir şekilde durması önleniyor. Kulak içine doğrudan baskı yapmaması nedeniyle uzun süreli kullanımlara uygun hâle geliyor.

Cihaz, sesli görüşmeler ve yüz yüze konuşmalar sırasında konuşmaları gerçek zamanlı olarak çeviriyor. Bu özellik sayesinde yabancı bir dilde konuşulduğunda karşı tarafın ne dediği konusunda herhangi bir soru işaretiniz kalmıyor. Mart 2026'da yayınlanacak bir güncelleme ile 18 dil çifti için daha internet bağlantısı gerekmeden çeviri desteğinin sunulması planlanıyor.

iFlytek, bu kulaklıka beraber yapay zeka destekli asistan da sunuyor. Bu asistan, yazıları sizin için özetleyebiliyor ve sorularınıza doğrudan cihaz üzerinden yanıt verebiliyor. Herhangi bir konu hakkında acil bilgi edinmeniz gerektiğinde yapay zeka asistanı yardımınıza koşuyor ve ihtiyacınız olan tüm bilgileri hızlıca sunuyor.

Yeni kulaklık aynı anda iki cihaza bağlanma imkânı tanıyor. Tek şarjla 6 saate kadar çeviri ve 12 saate kadar müzik dinleme imkânı elde edebiliyorsunuz. Şarj kutusuyla birlikte toplam çalışma süresi 42 saate ulaşıyor. Ayrıca 10 dakikalık şarjla yaklaşık 3 saatlik oynatma süresine sahip oluyorsunuz.

AI Translation Earbuds Fiyatı

iFlytek, gerçek zamanlı çeviri ve uzun kullanım süresi gibi avantajlarla birlikte gelen AI Translation Buds için 2.499 yuan (14 bin 942 TL) fiyat etiketi belirledi. Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında tanıtılan iFlyBuds Pro 2 isimli kulaklık ise 1.399 yuan (8 bin 364 TL) fiyat etiketi ile satışa sunulmuştu.