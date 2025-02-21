Aile Hekimliği Sisteminde Önemli Değişiklik! Büyük Kolaylık Sağlayacak

Sağlık Bakanlığı tarafından Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nde önemli bir değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik ile birlikte artık aile hekimi değişikliği artık çok daha pratik şekilde yapılabilecek. Düzenleme yalnızca bununla sınırlı değil.

Aile Hekimliği Sisteminde Neler Değişti?

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete üzerinden yayımlandı. Aile hekimi değişikliğinde üç ay sınırlaması bir aya indirildi.

İkamet ettiği ilden veya bölgeden başka bir ile veya bölgeye ikamet amacıyla yeni gelen vatadanşlar bir ay içerisinde aile hekimini değiştirmediği takdirde ikamet adresine yakın olan uygun bir aile hekimine kayıt edilecek.

Yönetmelik ile birlikte kayıtlı kişi sayısı 4 binden 3.500'e düşürüldü. Bu sayının üzerinde olan nüfus, yoğunluğun daha az olduğu yeni açılan aile hekimliği aktarılacak. Aile hekimi başına düşen kişinin azalması ile beraber hem hizmete daha kolay erişilebilecek hem de hizmet kalitesi artırılacak.

Yeni düzenleme ile beraber aile hekimliği uzmanlarının sayısının da artırılması amaçlanıyor. Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise o pozisyon için önce o ilde aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanlarına, daha sonra ildeki diğer aile hekimliği uzmanlarına öncelik verilecek.

Aile hekimliği uzmanları boş olan iki aile hekimliği biriminden birini öncelikli olarak tercih edebilecek. Yeni aile sağlığı merkezlerinin de açılacağı belirtiliyor. Böylece hasta yoğunluğu azaltılacak.