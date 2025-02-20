ABD'ye Rakip: ASELSAN Göktan Füzesi İlk Atışı Yapıldı!

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamleleri arasında füze teknolojileri büyük bir önem arz ediyor.Bu konuda yerli şirketler ciddi bütçeler ile Ar&Ge yatırımları yapmaktalar. Ar&Ge yatırımlarının yoğun olduğu projelerden biri de GÖKTAN Füzesi. ASELSAN GÖKTAN Füzesi ilk atış testi bugün başarıyla gerçekleştirildi. Amerika Birleşik Devletleri'ne rakip olan füzenin atış testiyle alakalı detaylar ASELSAN resmi X hesabından paylaşıldı. İşte ilk test atışıyla ilgili detaylar ve ASELSAN GÖKTAN Füzesi teknik özellikleri...

ASELSAN GÖKTAN Füzesi Teknik Özellikleri

ASELSAN uzun zamandır GÖKTAN projesi üzerinde çeşitli çalışmalar yürütmekteydi. Proje kapsamında TOLUN mühimmatına roket motoru entegre eden şirket mühimmati itkili hale getirerek bir füze tasarlamış oldu. Bu yeni tasarım sayesinde belirli bir irtifaya çıkacak olan mühimmat kara ve deniz hedeflerini vurarak etkisiz hale getirecek. TOLUN füzesi normalde 80 kilometre irtifaya sahip. GÖKTAN projesi kapsamında eklenen roket motorları sayesinde 150 kilometre ve üstü bir irtifaya sahip oldu.

İlk atış tesli X platformundan paylaşılan GÖKTAN Füzesi, DeltaV roketi ile belirlenen irtifaya ulaştıktan sonra roketten başarıyla ayrıldı ve kanatlarını açarak hedefe doğru yol aldı. Hedeflenen rotaya başarıyla uçuşunu gerçekleştiren füze başta Türk Hava Kuvvetleri olmak üzere pek çok kuruluşa faydalar sağlayacak. Yüksek menzil ve yol tanımlamanın yanı sıra bağımsız kullanım yeteneğine de sahip olan GÖKTAN herhangi bir platform manevrasına ihtiyaç duymadan 360 derece atış kabiliyetine sahip.

Amerika Birleşik Devletleri tarafından geliştirilen SDB mühimmatı TOLUN'un rakibi olarak kabul ediliyor. Bu mühimmat üzerinde İsveçli SAAB markası GLSDB adı verilen füzeyi geliştirmekte. Bu noktada GÖKTAN füzesinin rakibi olan GLSDB başarılı atışlar gerçekleştirse de yerli füzenini üstünlüğü mevcut durumda.

ASELSAN GÖKTAN Füzesi özellikleri ise şöyle:

Menzil: 150 kilometre ve üzeri.

150 kilometre ve üzeri. Hız: 4 Mach ve üzeri.

4 Mach ve üzeri. Motor Teknolojisi: Ramjet.

Ramjet. Güdüm Sistemi: Aktif radar arayıcı başlık.

Aktif radar arayıcı başlık. Ağırlık: Henüz bilgi verilmedi.

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