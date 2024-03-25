Herkesi Şok Eden Araştırma: Aileler Çocuklarının Uygulamalardan Taciz Edilmesini "Normal" Karşılıyor!

Çevrimiçi güvenlik yardım kuruluşu olan Internet Matters tarafından yapılan bir araştırma deyim yerindeyse tüm dünyayı şoka uğrattı. Birleşik Krallık (İngiltere)'de yapılan bir araştırmaya göre bazı ebeveynler özellikle kız çocuklarına yönelik sosyal medya uygulamalarında yapılan tacizi "normal" olarak görüyor.

İngiltere'de 13-16 yaş grubundaki kızların %77'sinin uygulamalar üzerinden tanımadığı kişiler tarafından taciz edildiği de aktarılan bilgiler arasında. 15 yaşındaki bir kızın annesi, yayınlanan raporda kızına gönderilen uygunsuz ve mühtehcen fotoğraflar için "o kadar normal ki dikkate değer bile değil" şeklinde bir açıklama yaptı.

"Normal" Görmenin Ötesinde "Önemsiz" Olduğu Düşünülüyor

Ailelerin kız çocuklarına yönelik yapılan bu tacizi önemsiz olarak yorumlamaları ve normal görmeleri araştırmacılarla birlikte raporu okuyan kişiler tarafından da şaşırtıcı bir sonuç oldu. Rapora göre ailelerin genç ve yetişkin erkeklerin bu gibi istismarcı yaklaşımlarını görmezden gelmeleri de "korkunç" denilecek kadar kötü.

Araştırmayı yapan kuruluşun yöneticilerinden biri olan Carolyn Bunting konuyla ilgili şunları söyledi: