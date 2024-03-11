Airbnb’den Ev Sahiplerine Yeni Yasak Geldi: Evlere Kamera Konulması Tamamen Yasaklandı!

Türkiye başta olmak üzere dünyanın her yerinde en çok kullanılan ev kiralama uygulaması Airbnb, hem misafirleri hem de ev sahiplerini etkileyecek önemli bir duyuruda bulundu. Artık hiçbir gerekçeyle ve evin hiçbir yerine kamera konamayacak. Airbnb, bu yeni kuralı, misafirlerin mahremiyetine olan hassasiyetin artması adına getirildiğini söylüyor.

Airbnb, evlere kamera takılmasını tamamen yasakladı. Daha önce oturma odası veya herhangi ortak alanlarda kamera bulundurmak bir sorun teşkil etmiyordu (ev bilgisinde kamera bulundurulduğu belirtilmesi halinde) fakat artık kabul edilmiyor.

Airbnb’nin Yeni Kuralı Ne Zaman Devreye Giriyor?

Bu yeni düzenleme, uygulamanın mevcut olduğu tüm ülkeler için geçerli olacak ve 30 Nisan'da yürürlüğe girecek. Bu tarih sonrasında kamera kullanan ev sahipleri şikayet edilebilecek. Airbnb de ilgili ev sahiplerinin hesabını silme gibi yaptırımlarla inceleme yapacak. Airbnb'de evini kiralayanlar, dış mekanlarda kamera kullanmaya devam edebilecek fakat bu konuda da yeni kurallar mevcut.

Eğer ev sahibi dış mekanda kamera kullanıyorsa, kameranın olduğunu ve nerede durduğunu misafire belirtmek zorunda olacak. Dış mekan kameralarının içeriye bakması veya yine mahremiyet gerektiren dış mekanlara (sauna, havuz gibi) kamera konulması yasak olacak.

Airbnb, bu yeni yaptırımları geçmişten bugüne, misafirlerin kaldıkları yerde gizli kameralar bulduklarını iddia etmesi gibi şikayetler sebebiyle getiriyor.

Bu kuralların mahremiyet ihlali veya gizli kamera kullanımı gibi yanlış davranışların önüne gçeip geçemeyeceği henüz bilinmiyor.