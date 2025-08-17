Airbus'tan Dev Atak: Boeing 737 Efsanesi Artık Bitiyor!

Yeryüzündeki elektrikli otomobil-içten yanmalı otomobil savaşları devam ederken göklerdeki yarış bir adım öteye taşınmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda dünyanın en çok satılan ticari yolcu jeti ünvanı hâla Boeing 737 modelinde iken Airbus'tan sessiz bir atak geldi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Airbus A320, Boeing 737’yi Geride Bırakmaya Hazırlanıyor!

Havacılık dünyasında büyük bir rekabet sona yaklaşmak üzere. Yaklaşık kırk yıldır gökyüzünün en çok satan yolcu uçağı unvanını elinde tutan Boeing 737 kısa süre içinde bu koltuğu Airbus A320’ye bırakabilir. Son veriler Airbus’ın tarihi bir rekora imza atmak üzere olduğunu gösteriyor.

Airbus, A320 projesini 1981 yılında duyurduğunda havacılık pazarında Boeing 737’nin güçlü hâkimiyeti bulunuyordu. 1988’de ilk A320 üretildiğinde Boeing dünya genelinde yaklaşık 1500 adet 737 teslim etmişti. Ancak yeni nesil teknolojiler yakıt verimliliği ve yolcu dostu tasarımıyla A320 ailesi kısa sürede havayollarının ilgisini çekti.

2000’li yıllardan itibaren yıllık teslimatlarda Boeing’i geride bırakmaya başlayan Airbus adım adım zirveye yaklaştı. Bugün gelinen noktada Airbus A320 ailesi havacılık tarihinde eşine az rastlanır bir başarıya imza atmak üzere. Danışmanlık şirketi Cirium’un verilerine göre 2025 Ağustos ayı itibarıyla Airbus A320’nin toplam teslimat sayısı 12 bin 155’e ulaştı.

Boeing 737 ile arasındaki fark ise yalnızca 20 adede kadar düştü. Bu da Airbus’ın önümüzdeki ay “dünyanın en çok satan ticari yolcu uçağı” unvanını resmen ele geçirebileceği anlamına geliyor. Airbus’ın yükselişi sadece teslimat rakamlarıyla sınırlı değil. 2019 yılında toplam siparişlerde de Boeing’i geride bırakmayı başaran şirket özellikle düşük yakıt tüketimi, gelişmiş kokpit teknolojileri ve esnek kullanım imkanlarıyla pazarda güçlü bir konum elde etti.

Bugün A320 ailesi dünya çapında hem düşük maliyetli havayollarının hem de büyük taşıyıcıların en çok tercih ettiği uçak modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Öte yandan Boeing 737 uzun yıllar boyunca güvenilirliği ve yaygın kullanımıyla havacılığın sembolü haline gelmişti. Ancak son yıllarda yaşanan üretim sorunları ve 737 MAX kazalarının ardından markanın imajı zedelendi.

Airbus, bu dönemi iyi değerlendirerek pazardaki gücünü artırdı. Sonuç olarak Airbus A320’nin kısa süre içinde Boeing 737’yi geride bırakması bekleniyor. Bu gelişme sadece ticari uçak pazarında yeni bir dönemin başlangıcı değil, aynı zamanda havacılık tarihine geçecek önemli bir kırılma noktası olacak. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...