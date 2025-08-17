Kapatılmıştı: Türkiye’nin İlk Uçak Fabrikası HÜRJET ile Geri Dönüyor!

Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, yapılan ilk satışlar ve anlaşmaların ardından yeni bir döneme giriş yapıyor. Kayseri'de kapatılan uçak fabrikasının mirasını devam ettirecek olan HÜRJET'in yeni üretim yeri ve fabrikası da belli oldu. İşte konuyla ilgili detaylar ve HÜRJET teknik özellikleri...

Türkiye’nin Kapatılan Uçak Fabrikasının Mirası: Kayseri’de HÜRJET Montajı Başlıyor

Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET tarihi bir merkezde hayat bulmaya hazırlanıyor. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Atatürk’ün emriyle kurulan ve bir dönem kapatılan Kayseri Uçak Fabrikası’nın mirasını devralan TOMTAŞ 2025 yılının Eylül–Ekim döneminde HÜRJET’in komponent seviyesi montajına başlayacak.

Bu adımla birlikte Kayseri’de yaklaşık 500 kişilik istihdam sağlanması hedefleniyor. 1926’da Atatürk’ün öncülüğünde kurulan Kayseri Uçak Fabrikası, Cumhuriyet’in erken döneminde onlarca uçağın üretimini gerçekleştirmişti. Yıllar içinde kapatılan bu fabrika Türkiye’nin havacılık vizyonunun simgelerinden biri olarak tarihe geçti. Bugün ise TOMTAŞ bu mirası modern bir anlayışla sürdürerek milli jet uçağı HÜRJET’in montajını aynı şehirde hayata geçirmeye hazırlanıyor.

TOMTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Çakır montaj için hazırlıkların son aşamaya geldiğini açıkladı. Buna göre Kayseri’deki tesislerde Eylül veya Ekim ayından itibaren HÜRJET’in arka gövde, orta gövde, kanat ve kuyruk grupları monte edilecek. İlk etapta 12 bin metrekarelik detay parça üretim alanı kullanılacak ve her yıl montaj kapasitesi artırılacak.

Bu sayede bölge halkı için yeni bir istihdam sahası oluşurken Türk sanayisi için de Kayseri savunma sanayi noktasında önemli bir alan olacak. Ayrıca genişleyen sahalar ile birlikte yeni firmalar ve yeni tedarikçilerin ortaya çıkması da mümkün olacak.

HÜRJET Teknik Özellikleri!