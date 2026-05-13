X'in Popüler Özelliği, Threads'te Test Ediliyor! Her Soru Yanıtlanıyor

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları Facebook ve Instagram ile mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın arkasındaki şirket Meta, bir süredir kendi yapay zeka modelini geliştiriyor. Hatta şirket, Meta AI adını verdiği bu yapay zekayı birkaç yıldır kendi uygulamalarına entegre etmeye yoğunlaşmış durumda.

Son gelişmelere bakılacak olursa Meta, bu konudaki çalışmalarından henüz vazgeçmiş değil. Öyle ki bu yapay zekayı ilk başta Instagram'a bağlı olarak sunulan, daha sonra ana platformdan ayrılıp bağımsız bir platform hâline gelen Threads'e de entegre etmeye başladı. Böylece şirketin sosyal medya platformu şu an olduğundan daha çok X'e (eski adıyla Twitter) benziyor.

Meta AI, Threads'te Nasıl Çalışıyor?

Meta AI için Threads'te resmî hesap açıldı. Sosyal medya platformunun genelinde tıpkı X'teki Grok gibi çalışıyor. Kullanıcılar, onu bir gönderiye etiketleyebiliyor. Bu yapıldığında Meta AI ise kullanıcıların nasıl bir soru sorduğuna ya da talepte bulunduğuna göre hemen altında yanıt veriyor. Nasıl ki kullanıcılar X'te Grok'u etiketleyip bir haberin doğru olup olmadığını soruyor ya da konu ile ilgili ek bilgiler istiyorsa Meta AI'a da benzer istekler yöneltilebilecek.

Meta AI Hangi Threads Kullanıcıları Tarafından Kullanılabiliyor?

Threads'in en yeni özelliklerinden biri olan Meta AI şu an sınırlı sayıda kullanıcı ile test ediliyor. Şirket, bu özelliği ilk etapta Meksika, Malezya, Arjantin, Singapur ve Suudi Arabistan'daki kullanıcılarla sınırlı tutuyor. Yapay zeka ile ilgili olumlu geri bildirimler toplandıktan sonra ise genel kullanıma sunulması bekleniyor.

Meta AI İçin Hangi Yapay Zeka Modeli Kullanılıyor?

Bu model, Meta'nın en yeni yapay zeka modeli Muse Spark'tan güç alacak. Hatta bu modelin kullanımı sadece Threads ile sınırlı olmayacak. Meta, WhatsApp'taki grup konuşmalarında bir konu hakkında bilgi sağlayabilecek yan sohbet özelliği üzerinde çalışıyor. Yapay zekaya sorulan sorular, sadece soruyu yönelten kişi tarafından görülebilecek. Bu da yine Muse Spark sayesinde mümkün olacak.

Meta AI, Threads'te Engellenebiliyor mu?

Threads kullanıcıları, Meta AI hesabını engelleyemiyor. Hesabı sessize alabiliyor, gönderilerini gizleyebiliyor fakat hesabın direkt engellenmesine izin verilmiyor. Bazı kullanıcılar, bu sorunu aşmak için hesabı spam olarak bildirmeyi denedi ama bunu yaptıklarında bile engelleme seçeneğinin çıkmadığını gördüler. En azından şu anlık Meta AI'dan tamamen kurtulmanın bir yolu yok gibi görünüyor.

Editörün Yorumu

Meta, uzun bir süreden beri yapay zeka alanında önemli ilerlemeler kaydetmeye odaklanmış durumda. Mevcut kullanıcılarının yapay zeka modellerini kullanabilmesi için WhatsApp ve Instagram gibi uygulamalara kendi yapay zeka modellerini entegre etti. Şimdi de X'in karşısında en hızlı büyüyen rakiplerden biri olan Threads'e Meta AI'ı getirdi. Tüm bu hamleleri göz önünde bulundurarak Meta'nın yapay zeka alanında etkili isimlerden biri hâline gelmek istediğini söyleyebilirim. Tabii, hedeflerine gerçekten ulaşabilmesi için kullanıcı geri bildirimlerini dikkate almayı ihmal etmemesi gerekiyor.