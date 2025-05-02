Gökyüzümüzde Bir İlk: Yerli Uçan Araba İnsanlı Testini Başarıyla Tamamladı! (Video)

Türkiye’nin yerli uçan araba projesi AirCar, tarihi bir başarıya imza attı. Şirket, Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirdiği test uçuşuyla insanlı uçuş dönemini resmen başlattı. Test uçuşu, AirCar’ın kurucusu ve CEO’su olan Eray Altunbozar tarafından bizzat gerçekleştirildi.

İlk etapta tek kişilik prototip ile havalanan Altunbozar, kısa bir uçuşun ardından helikopter pistine güvenli bir şekilde iniş yaptı. Ardından iki kişilik modele geçiş yapan CEO, ikinci uçuşu da başarıyla tamamlayarak insanlı testleri başarıyla geride bıraktı. Bu gelişme, Türkiye’de uçan araçlar alanında gerçekleştirilen ilk insanlı test uçuşu olarak kayıtlara geçti.

Yerli Uçan Araba Bu Yıl Seri Üretime Hazır Hale Gelecek

Türkiye’nin yerli uçan araba girişimi AirCar, başarıyla tamamladığı insanlı test uçuşunun ardından dikkat çekici teknik detaylarıyla da gündem oldu. İki yolcu taşıyabilen model, 200 kilogramlık taşıma kapasitesine sahip ve tek bir şarjla 80 kilometre menzil sunuyor. Aracın en ilgi çekici özelliklerinden biri ise, standart bir helikoptere kıyasla 5 kat daha sessiz çalışabilmesi.

Toplamda 8 motorla çalışan bu yüksek performanslı model, test sırasında saatte 35 km'yi aşan rüzgâra rağmen sorunsuz bir uçuş gerçekleştirdi. Uçuş, yerden 8 metre yüksekte ve yaklaşık 10 dakika boyunca devam etti; tüm güvenlik standartlarına uygun şekilde tamamlandı.

AirCar’ın hedeflerinden biri, İstanbul’daki iki nokta arasındaki yolculuk süresini sadece 10 dakikaya düşürmek. Şirketin planları arasında, yıl sonuna kadar tek kişilik modelin seri üretime hazır hale getirilmesi de yer alıyor.

AirCar CEO’su Eray Altunbozar, testin ardından yaptığı açıklamada, “Artık uçan arabalar bilim kurgu değil, gerçeğe dönüşüyor, hem de Türkiye’de,” diyerek, seri üretim sürecine geçmeye hazırlandıklarını ve bugün dünyada iki kişilik uçan arabayla insanlı uçuş gerçekleştiren beş firmadan biri olduklarını aktardı.

İşte AirCar'ın gerçekleştirdiği ilk insanlı uçuş testinden görüntüler:

Peki siz AirCar'ın gerçekleştirdiği insanlı uçuş testi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...