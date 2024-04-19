Hayaldi Gerçek Oluyor: Boeing Uçan Araba Hazırlıklarına Başladı!

Geçtiğimiz senelerde Xpeng adlı girişim, 2024 yılında uçan araba çıkaracağını iddia etmişti. Neredeyse her yıl buna benzer uçan araba haberleri duyuyoruz ama artık gerçek oluyor.

ABD'nin uçak geliştirme ve üretim şirketi olan Boeing, 2030 yılına kadar uçan araba satmayı planlıyor. Araçlar, Japonya'da yeni ofislerin açılmasıyla desteklenen bir araştırma ve geliştirme aşamasından geçecek.

Uçan Araçların Piyasaya Sürülmesi İçin Çalışmalar Başladı

Şirket, yoğun nüfuslu bölgelerde araca olan potansiyel ihtiyacı değerlendirmek istiyor. Uçan arabaların, dünya genelinde birçok şehirde devam eden trafik endişelerine cevap olması bekleniyor. Nikkei Asia'ya konuşan şirketin Baş Teknoloji Sorumlusu Todd Citron, bu planları doğruladı.

Şirket, araca entegre edilecek elektrikle çalışan dikey kalkış ve iniş (eVTOL) uçağını oluşturmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Ayrıca planlanan projenin otonom teknolojiyi benimsemesi bekleniyor.

Boeing, öncelikle ABD'de proje için sertifika almaya çalışacak. Ardından Asya'ya doğru genişleyecek. Ayrıca Citron, şirketin yakıt hücresi ve elektrikli araç üreticileriyle ortaklıklar arayabileceğini belirtti.

Bununla birlikte şirket henüz ürünün piyasaya sürülmesine ilişkin ayrıntılı planlarını açıklamadı ancak lansman için planlanan zaman çizelgesini belirtti.