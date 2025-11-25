iOS - Android Duvarı Yıkılıyor: AirDrop Açıklaması Geldi!

Google, geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuruda Pixel 10 modellerinde Android’in Quick Share özelliğinin artık iOS’teki AirDrop ile karşılıklı dosya aktarımını desteklediğini açıkladı. Böylece Pixel 10 kullanıcıları herhangi bir iPhone’a doğrudan fotoğraf, video veya dosya gönderebilecek.

Bu gelişme Android tarafında memnuniyetle karşılansa da Apple’ın kısa vadede AirDrop’tan Android’e gönderimi açması beklenmiyor. Yani yakın zamanda bir iPhone’un Android bir cihaza AirDrop üzerinden dosya yolladığını görmemiz muhtemel değil. Buna rağmen kullanıcıları sevindiren bir başka haber daha geldi.

AirDrop Uyumu Qualcomm İşlemcili Telefonlara Geliyor!

Qualcomm da X’te yaptığı bir paylaşımda bu çapraz platform dosya paylaşım özelliğinin Snapdragon işlemcili cihazlarda da kullanılacağını duyurdu. Paylaşımda, “Snapdragon’da etkinleştirildiğinde insanların bunu kullanması için sabırsızlanıyoruz” ifadeleri yer aldı.

Google, Quick Share’ın AirDrop ile uyumluluğunun daha fazla Android cihaza geleceğini zaten duyurmuştu. Ancak Snapdragon tarafından yapılan açıklama bu yeni uyumluluğun yalnızca Pixel modelleriyle veya Google Tensor işlemcili cihazlarla sınırlı kalmayacağını netleştirmiş oldu.

Yakında Samsung Galaxy, OnePlus ya da Nothing gibi markaların telefonlarından iPhone kullanıcılarına dosya göndermek mümkün hale gelecek. Qualcomm, Quick Share – AirDrop desteğinin tam olarak ne zaman ya da hangi cihazlara geleceğine dair bir takvim paylaşmadı.

Yine de bu özelliğin sadece akıllı telefonlarla sınırlı kalmayıp tablet veya dizüstü bilgisayarlara da genişletilmesi olası görünüyor. Öte yandan, iOS 18 ile birlikte RCS desteğinin duyurulması da mobil işletim sistemleri arasında uzun süredir devam eden iletişim engelini önemli ölçüde azaltmış durumda.