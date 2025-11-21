Android ve Apple Cihazları Arasında Dosya Paylaşımı Saniyelere İniyor!

Teknoloji dünyasında yıllardır süregelen iOS ve Android ekosistemleri arasındaki ayrım giderek azalıyor. Son olarak Google'dan gelen yeni bir hamle ile iki platform arasında dosya paylaşımı da artık çok daha zahmetsiz hale geliyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Android platformunun kablosuz dosya transfer uygulaması Quick Share geçtiğimiz gün yayınlanan güncelleme ile birlikte AirDrop uyumluluğu kazandı. Bu gelişme sayesinde Android kullanıcılarının Apple cihazları ile yapacakları dosya transferleri çok daha hızlı ve güvenli hale gelecek. İşte detaylar!

Qucik Share, Artık AirDrop İle Uyumlu Şekilde Çalışabiliyor

Yapılan güncellemeye göre artık Apple'ın iPhone, iPad ve Mac cihazları ve Google Pixel 10 sahipleri artık Quick Share ve AirDrop üzerinden doğrudan dosya transferi yapabiliyor. Söz konusu özellik an itibariyle iPadOS, macOS cihazları ve tüm Google Pixel 10 serisi cihazlarda da sorunsuz şekilde çalışıyor.

Bu uyumluluktan faydalanmak isteyen Apple kullanıcılarının, Quick Share seçeneklerinde görünebilmek için AirDrop bulunma ayarını "Herkes" olarak belirlemesi gerekiyor. Bu işlemin ardından gerçekleştirilen bir dosya transferinde iPhone'da standart bir AirDrop istek penceresi beliriyor ve kullanıcılar bu isteği kabul veya reddetme yetkisine sahip oluyor.

Güvenlik ve Şifreleme Ön Planda

Google konu hakkında yaptığı açıklamada bu uyumluluk özelliğinin en başından itibaren güvenlik göz önünde bulundurularak geliştirildiğini vurguluyor. Şirketin açıklamalarına göre, iki platform arasındaki tüm dosya transferleri uçtan uca şifreleme teknolojisiyle gerçekleştiriliyor ve veriler hiçbir harici sunucuya yönlendirilmiyor.

Teknoloji devi ayrıca dosya paylaşım özelliğini yakın zamanda daha fazla Android cihaza genişletmeyi planlıyor. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde Samsung ve Xiaomi gibi markalara ait cihazların da AirDrop uyumluluğuna kavuşması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.