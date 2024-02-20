AirPods 4 ve Yeni AirPods Max'in Çıkış Tarihi: İddialar Gelmeye Başladı!

Apple ile ilgili iddialarıyla bilinen ve bu konudaki sağlam kaynaklardan biri olarak nitelendirilen Mark Gurman, yeni iddiası ile dikkat çekti. İddialara göre Apple'ın Airpods 2 ve yeni Airpods Max'i yıl sonunda gelebilir.

Apple'ın Yeni Kulaklıkları Ne Zaman Gelecek?

Yeni Airpods Max modelinin tasarımı kadar teknik özelliklerinin de oldukça dikkat çekeceği aktarılıyor. Yeni renk seçenekleriyle birlikte geleceği söylenen model, çok büyük değişiklikler almayacak.

AirPods 4 ise daha ergonomik bir tasarıma sahip olacak. Ses kalitesi arttığı gibi şarj kutusu da USB-C uyumlu olacak. Aktif gürültü engelleme yapabileceği de iddia edilen kulaklık modelinin şarj kutusuna bulmayı kolaylaştıran ufak bir hoparlör de yerleştirecek.

Mark Gurman yeni modeller arasında olacak AirPods Pro'nun da 2025 yılında tanıtılacağı ve kullanıcılara sunulacağını söylüyor. AirPods 4 ve AirPods Max'in ise bu yıl karşımıza çıkacağını iddia ediyor.

Ayrıca Apple, yılın ilk yarısında da etkinlik yapmasıyla biliniyor. Mart ayında kaynaklara göre Apple; yeni MacBook Air ve iPad Pro başta olmak üzere birkaç farklı yeni modelini daha tanıtabilir.