AirPods Max Yeni Özelliklere Kavuştu: İşte Yenilikler!

Apple, AirPods Max'in USB-C versiyonu için yeni bir güncelleme yayınladı. Yazılım sürümünü 7A291'den 7E99'a taşıyan bu büyük güncellemenin detaylarını geçtiğimiz hafta sizlerle paylaşmıştık. Büyük güncelleme diyoruz zira artık USB-C portuna sahip olan AirPods Max kulaklıklar kayıpsız ses ve ultra düşük gecikmeli ses desteğine sahip.

AirPods Max: Kayıpsız Ses ve Ultra Düşük Gecikmeli Ses

Kayıpsız ses desteği son kullanıcı için büyük bir anlam ifade etmiyor olabilir ancak müzik yapımcıları ve ses tutkunları için kritik bir özellik. AirPods Max'in kazandığı 24 bit, 48 kHz kayıpsız ses desteği kulaklık sahiplerinin müzikleri stüdyoda üretildiği haliyle dinlemelerini sağlıyor.

Yani daha basit bir anlatımla: normalde dinlediğimiz sıkıştırılmış müziklerin aksine müziği ham haliyle dinleyebiliyorsunuz. Buna ek olarak AirPods Max sahipleri Logic Pro gibi yazılımlarda Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses'ten yararlanarak yeni müzikler oluşturabiliyor.

Eğer bu kulaklığa sahipseniz güncellemeyi yüklemek için iOS 18.4, iPadOS 18.4 veya macOS Sequoia 15.4 çalıştıran bir cihazla kulaklığınızı eşleştirmeniz gerekiyor. Daha basit bir şekilde anlatmak gerekirse iPhone, iPad veya Mac'inizde en güncel yazılım yüklü olmalı.

AirPods güncelleme işlemini doğrudan başlatamıyorsunuz. Bluetooth bağlantısı sonrasında şarja takmanız ve beklemeniz gerekiyor. AirPods Max'inizin güncellenmesi yaklaşık 30 dakika sürebilir. Güncel olup olmadığını anlamak için Ayarlar > Bluetooth bölümünden AirPods Max'inizin yazılım sürüm numarasına bakabilirsiiz.