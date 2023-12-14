Apple, AirPods Pro 2'nin USB-C Şarj Kutusunu Satışa Sundu: İşte Türkiye Fiyatı!

Apple, ürün portföyünde ve aksesuarlarında USB-C'ye geçiş yapma kararı aldı. Firma, 2. Nesil AirPods Pro USB-C Şarj Kutusunu pazara sundu ve bu yeni ürün Apple Store'da satışa çıktı.

Apple'ın tüm cihazlarında ve aksesuarlarında Lightning'den USB-C'ye geçiş yapma stratejisinin bir parçası olduğunu biliyoruz. Apple, yakın zamanda USB-C bağlantı noktasına sahip olan yeni bir Apple Pencil modelini tanıttı ve şimdi de odak noktasını AirPods Pro şarj kutusuna çevirdi. 2. Nesil AirPods Pro USB-C Şarj Kutusu, Apple Store'da kullanıcılara sunuldu.

Yeni Şarj Kutusunun Fiyatı İse 3599 TL

Apple'ın USB-C'ye geçişi, iPhone 15 serisinin tanıtımı sonrasında hız kazandı. Bu seride, standart modeller de dahil olmak üzere, tamamında USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Bu değişiklik öncesinde USB-C, yalnızca iPad ve MacBook cihazlarında bulunuyordu. Ancak Apple, şimdi aksesuarlar dahil olmak üzere geniş bir yelpazede bu yeni standardı benimsemeye devam ediyor.

Eğer AirPods Pro sahibiyseniz, Apple'ın sunduğu 2. Nesil AirPods Pro USB-C Şarj Kutusu ile cihazınızı USB-C uyumlu hale getirebilirsiniz ve bu özellik 3599 TL'ye satışa sunuldu. Eylül ayı etkinliğinde AirPods Pro 2 tanıtıldı ancak AirPods Pro 2 Lightning kutusuna sahip kullanıcıların yeni USB-C standardına yükseltme seçeneği malesef yoktu. Şimdi Apple, yeni kullanıcılar için bu seçeneği sunarak USB-C standardına geçişi sağlıyor.

Yeni USB-C AirPods Pro kılıfı, IP54 sertifikasına sahip olmasıyla toza karşı daha iyi bir dayanıklılık sunmaktadır. Tasarım açısından herhangi bir değişiklik sunmayan bu yeni ürün, aynı zamanda AirPods Pro'nuzun işlevselliğini artırmıyor.

AirPods Pro (2. nesil) için MagSafe Şarj Kutusu (USB-C) Özellikleri Uyumluluk AirPods Pro (2. Nesil) Bağlantı Tipi USB‑C Çip Tam Konum Bulma Özellikli U1 Çip Sesli Bulma Özelliği Var (Hoparlörden ses çalabilme) Dayanıklılık Derecesi IP54 (Toza, tere ve suya dayanıklı) Şarj Edilebilme Apple Watch ve MagSafe şarj aygıtı ile; USB-C veya Qi şarj aygıtıyla Ağırlık 50,8 gram Boyutlar Derinlik: 21,7 Genişlik: 60,6 mm Uzunluk: 45,2 mm

Apple, bir başka ülkede de yenilenmiş AirPods Pro 2 satışına başladı. Bu yeni AirPods Pro USB-C kılıfını 3599 TL'ye bir aksesuar olarak satın alabilirsiniz. Eğer mevcut Lightning bağlantılı AirPods Pro şarj kutunuzdan memnunsanız, yükseltme yapma zorunluluğu hissetmezsiniz. Apple, kullanıcıları bu konuda zorunlu tutmuyor.