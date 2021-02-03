AirPods Pro 2 Tasarımı Sızdırıldı: İşte Sızan Görsel

AirPods Pro 2 tasarımı kullanıcılar tarafından merak ediliyor. AirPods Pro 2 tasarımı hakkında ilk sızıntı gerçekleşti. Apple, kablosuz kulaklık modellerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. İşte AirPods Pro 2 ile ilgili gelen detaylar.

AirPods Pro 2 Tasarımı Sızdı: AirPods Pro 2 Nasıl Görünecek?

AirPods Pro 2 tasarımı hakkında beklenen sızıntı gerçekleşti ve cihazın nasıl görüneceği netlik kazandı. AirPods Pro 2 şu şekilde görünecek:

Cihazın tasarımı bir önceki nesile göre daha da hoş bir görünüme sahip. AirPods Pro'da yer alan kısa saplar yeni nesilde bulunmuyor.

Taşıma çantasına baktığımızda ise şekli şirketin şu anda sunduğu model ile hemen hemen aynı. Bununla birlikte, raporlar taşıma çantasının mevcut modele kıyasla biraz kompakt ve daha hafif olabileceğini göstermekte.

AirPods Pro 2'nin, mevcut nesil AirPods Pro da dahil olmak üzere AirPods serisi cihazların çoğuna güç veren aynı yonga seti olan Apple H1 yonga setinden güç alması bekleniyor. Gelecek sürüm için ses deneyiminin mevcut modelin sunduğu ile aynı olması beklenirken, AirPods Pro 2'nin su geçirmezlik desteği de dahil olmak üzere bazı ek özelliklerle gelebileceği konuşulanlar arasında yer alıyor.

AirPods Pro 2 modelinin biri normal diğeri daha büyük olmak üzere iki farklı boyutta gelebileceğini gösteren raporlar da var. Apple kullanıcıları yeni kablosuz kulaklık modelinin ne zaman çıkacağını merak ediyor. AirPods Pro 2'nin 2021'in ilk yarısında çıkacağı bildiriliyor.

Bloomberg’den Mark Gurman geçen Aralık ayında şunları söylemişti: "Yeni AirPods Pro için Apple, şu anda alttan dışarı çıkan kısa sapı ortadan kaldırarak kulaklıkları daha kompakt hale getirmeyi hedefliyor. Test aşamasındaki bir tasarım, Samsung, Amazon ve Google'ın en son tasarımlarına benzer şekilde, kullanıcının kulağını daha fazla dolduran daha yuvarlak bir şekle sahiptir."

Mark Gurman'ın söyledikleri gerçekleşecek gibi görünüyor.

Sizler AirPods Pro 2 hakkında gelen sızıntıyı nasıl yorumluyorsunuz? Sizce gelen tasarım sızıntısı nasıl? Cihaz bu şekilde karşımıza çıkar ise alır mıydınız? Alt kısımda yer alan yorumlar bölümünen görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!