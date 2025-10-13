AirPods Pro 4 İçin Kritik Sızıntı! Resmen Kameraya Sahip Olacak

Kablosuz kulaklık pazarında rekabet sürüyorken Apple cephesinden yeni AirPods modelleriyle ilgili dikkat çeken söylentiler de gelmeye devam ediyor. Yakın zamanda piyasaya sürülen AirPods Pro 3, önemli yenilikler sunmasına rağmen kullanıcıların beklentilerini tam olarak karşılayamadı. Ancak sektörden gelen sağlam bilgilere göre Apple, çok daha büyük bir hazırlık yapıyor. İşte detaylar…

Apple, Kameralı AirPods Üzerinde Çalışıyor

Apple, AirPods Pro 3’te H2 işlemcisini kullanarak sürpriz yaptı. Pek çok kişi daha gelişmiş H3’ün geleceğini düşünürken şirket bu adımı sonraya bıraktı. Ancak teknoloji deviyle ilgili güvenilir isimlerden Mark Gurman’a göre Apple, H3 işlemcisini geliştirmeye başladı bile. Yeni işlemci sayesinde kulaklıkların ses kalitesi belirgin şekilde artacak, gecikme ciddi ölçüde düşecek ve Aktif Gürültü Engelleme çok daha güçlü hale gelecek.

Bu H3 işlemcisinin AirPods 5 serisine ve AirPods Pro 4’e güç vermesi bekleniyor. AirPods 5 normal ve ANC destekli iki farklı sürümle gelecek ve önemli yenilikler sunacak. Fakat asıl büyük değişimin AirPods Pro 4’te olacağı söyleniyor. Çünkü bu modelde kamera sensörleri bulunacak.

Elbette bu kameralar fotoğraf çekmek için değil. Sensörler, Apple Intelligence sistemi için veri toplamak amacıyla kullanılacak. Toplanan veriler iPhone’a gönderilecek ve kulaklık, kullanıcının hareketlerini veya çevresini daha iyi algılayabilecek. Bu sayede yapay zeka tabanlı özelliklerin çok daha akıllı çalışması sağlanacak.

Sonuç olarak Apple, asıl devrimi AirPods Pro 4 ile yapacak gibi görünüyor. Bunu önümüzdeki yılın eylül ayında gerçekleşecek etkinlikte hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? AirPods 4 Pro ve AirPods 5 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.